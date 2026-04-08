Olga Ravasi stiže u Banjaluku, sastaje se sa Dodikom

Komentari:27
Olga Ravasi će danas posjetiti Banjaluci gdje će se sastati sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.
"Drago mi je da ću danas u Banjaluci ugostiti profesoricu Olgu Ravasi, jednu od bitnih ličnosti u srpskoj zajednici u Americi. Svojom aktivnošću dala je značajan doprinos u pokretu "Srbi za Trampa"",napisao Dodik na Iksu.
Drago mi je da ću danas u Banjaluci ugostiti profesoricu Olgu Ravasi, jednu od bitnih ličnosti u srpskoj zajednici u Americi.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 8, 2026
Svojom aktivnošću dala je značajan doprinos u pokretu "Srbi za Trampa".
Olga Ravasi predstavlja jednu od zapaženijih figura srpske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se afirmisala kroz akademski rad, politički angažman i aktivnosti usmjerene ka lobiranju u korist srpskih interesa. Njena karijera obuhvata više oblasti – od međunarodnih odnosa i bezbjednosti do političkog organizovanja i rada sa institucijama u Vašingtonu.
Ko je Olga Ravasi?
Po obrazovanju doktor međunarodnih odnosa, Ravasi je dio profesionalnog života provela u akademskoj sferi, predajući političke nauke i baveći se analizom globalnih i regionalnih odnosa. Poseban fokus njenog rada vezan je za Balkan, ali i za širi kontekst Bliskog istoka i međunarodne bezbjednosti. Upravo ta ekspertiza omogućila joj je da sarađuje sa različitim organizacijama i savjetuje institucije i kompanije u vezi sa političkim i bezbjednosnim pitanjima.
U javnosti je posebno prepoznata po svom političkom angažmanu unutar srpske zajednice u SAD. Bila je među istaknutim licima inicijativa koje su imale za cilj političko organizovanje dijaspore, uključujući projekte poput „Srbi za Trampa“ i Srpsko-američke glasačke alijanse. Kroz ove aktivnosti nastojala je da poveže srpsku zajednicu sa američkim političkim strukturama i ojača njen uticaj u donošenju odluka.
Pored političkog djelovanja, Ravasi je bila uključena i u međunarodne bezbjednosne inicijative, uključujući organizacije koje se bave borbom protiv transnacionalnog kriminala. Ovaj segment njenog rada dodatno je učvrstio njenu poziciju u krugovima koji se bave sigurnosnim politikama i međunarodnom saradnjom.
