Olga Ravasi stiže u Banjaluku, sastaje se sa Dodikom

ATV
08.04.2026 11:23

27
Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

Olga Ravasi će danas posjetiti Banjaluci gdje će se sastati sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.

"Drago mi je da ću danas u Banjaluci ugostiti profesoricu Olgu Ravasi, jednu od bitnih ličnosti u srpskoj zajednici u Americi. Svojom aktivnošću dala je značajan doprinos u pokretu "Srbi za Trampa"",napisao Dodik na Iksu.

Ko je Olga Ravasi?

Olga Ravasi predstavlja jednu od zapaženijih figura srpske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se afirmisala kroz akademski rad, politički angažman i aktivnosti usmjerene ka lobiranju u korist srpskih interesa. Njena karijera obuhvata više oblasti – od međunarodnih odnosa i bezbjednosti do političkog organizovanja i rada sa institucijama u Vašingtonu.

Po obrazovanju doktor međunarodnih odnosa, Ravasi je dio profesionalnog života provela u akademskoj sferi, predajući političke nauke i baveći se analizom globalnih i regionalnih odnosa. Poseban fokus njenog rada vezan je za Balkan, ali i za širi kontekst Bliskog istoka i međunarodne bezbjednosti. Upravo ta ekspertiza omogućila joj je da sarađuje sa različitim organizacijama i savjetuje institucije i kompanije u vezi sa političkim i bezbjednosnim pitanjima.

U javnosti je posebno prepoznata po svom političkom angažmanu unutar srpske zajednice u SAD. Bila je među istaknutim licima inicijativa koje su imale za cilj političko organizovanje dijaspore, uključujući projekte poput „Srbi za Trampa“ i Srpsko-američke glasačke alijanse. Kroz ove aktivnosti nastojala je da poveže srpsku zajednicu sa američkim političkim strukturama i ojača njen uticaj u donošenju odluka.

Pored političkog djelovanja, Ravasi je bila uključena i u međunarodne bezbjednosne inicijative, uključujući organizacije koje se bave borbom protiv transnacionalnog kriminala. Ovaj segment njenog rada dodatno je učvrstio njenu poziciju u krugovima koji se bave sigurnosnim politikama i međunarodnom saradnjom.

Pročitajte više

Олга Раваси писала Трампу

Svijet

Olga Ravasi pisala Trampu

8 mj

0
''Долазак Олге Раваси на мјесто амбасадора САД у БиХ значио би мање притисака на Србе''

Republika Srpska

''Dolazak Olge Ravasi na mjesto ambasadora SAD u BiH značio bi manje pritisaka na Srbe''

9 mj

0
Раваси: Трамп предсједник мира, побједа значајна за читав свијет

Svijet

Ravasi: Tramp predsjednik mira, pobjeda značajna za čitav svijet

1 god

0
Раваси: Побједа Трампа јако битна за сав српски народ

Svijet

Ravasi: Pobjeda Trampa jako bitna za sav srpski narod

1 god

0

Više iz rubrike

Милорад Додик на панел-дискусији у Банском двору Трампом Млађим.

Republika Srpska

Posjeta Trampa Mlađeg potvrđuje da se grade odnosi sa važnim međunarodnim partnerima

8 h

0
професор међународних односа и безбједности гостовање

Republika Srpska

Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku i obilaženje Sarajeva poslalo jasnu poruku: Sa Srpskom se razgovara, ne drže joj se lekcije

8 h

0
Колона возила која је довезла Трампа Млађег у Бански двор у Бањалуци

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske o posjeti Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci

8 h

0
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Republika Srpska

Kaluža: Posjeta Trampa Mlađeg Banjaluci, osim ekonomskog ima veliki značaj i u političkom smislu

9 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

05

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

