Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku i obilaženje Sarajeva poslalo jasnu poruku: Sa Srpskom se razgovara, ne drže joj se lekcije

Dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku, obilaženje Sarajeva kao i direktni razgovori sa rukovodstvom Republike Srpske šalje jasnu poruku regionu, a to je da se sa Srpskom razgovara, a ne drže joj se lekcije, smatra Nina Sajić, bivši diplomata i profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci.

„Posjeta je od‌jeknula ne samo unutar Republike Srpske, Bosne i Hercegovine već i u zemljama u regionu, a o čemu svjedoče brojna medijska izvještavanja od velikih medijskih kuća. U protokolarnom i diplomatskom smislu, ovo je bila jedna vrlo zahtjevna posjeta, a što su mogli da osjete i naši građani. Ali, to je svakako jedna dobra stvar jer Banjaluka postaje centar diplomatskih dešavanja, centar i nekih drugih dešavanja, političkih. Znam da mnogima izaziva nervozu kad nam se saobraćaj zatvori, ali to su dobri znakovi i jedna vrlo važna poruka za Republiku Srpsku i srpski narod“, kazala je profesorica međunarodnih odnosa Nina Sajić.

Da li se pred našim očima mijenja odnos međunarodnih aktera prema Republici Srpskoj s obzirom da se prilikom jučerašnje posjete zaobišlo političko Sarajevo i kakva se poruka šalje javnosti, Sajićeva je naglasila da je riječ o presedanu i to u svakom smislu.

„Po prvi put mi imamo člana porodice predsjednika Sjedinjenih američkih država, koji po prvi put dolazi u BiH i to baš u Banjaluku bez uopšte bilo kakve namjere da svrati u bilo koji drugi dio BiH. Mi ovd‌je postajemo ne samo centar diplomatskih aktivnosti, nego i adresa s kojom se razgovara. Nismo više taj neki problem unutar BiH“, naglasila je Sajićeva.

Ona dalje navodi da Banjaluka postaje neko sa kim se razgovara te time stiče ulogu ravnopravnog političkog partnera, sa kojim se razgovara, a ne drže mu se lekcije.

Sa Srpskom se razgovara, ne drže joj se lekcije

„Juče smo vid‌jeli da ovd‌je niko nije došao da nam drži lekcije, nego je došao da vidi šta je to što mi zajedno možemo da uradimo za budućnost i u svakom slučaju na dobrobit oba naroda i američkog i srpskog naroda na ovim prostorima“, navodi Sajićeva.

Jučerašnja posjeta Donalda Trampa Mlađeg izazvala je, očekivano, izazvala je negativne reakcije, a o čemu je takođe govorila profesorica Sajić, nazivajući pomenute reakcije „kolektivnom nervozom“.

„Jedna kolektivna nervoza, ne znam kako bih je drugačije nazvala i histerija. Politička struktura u Sarajevu i bošnjačke političke stranke i političari, svoju političku agendu ne formiraju prema tome šta je najbolje uraditi za narod pa i samo bošnjački u onom pozitivnom smislu. Njihova kampanja i političko postojanje zasniva se na negiranu drugog, na opstrukciji drugog. Na opstrukciji Republike Srpske, opstrukciji srpskih predstavnika, na političkim procesima koji se vode ili su završeni u pravosudnim institucijama, kao one koje su se vodile protiv gospodina Dodika“, kazala je Sajićeva.

Kako profesorica međunarodnih odnosa dalje navodi, uspjesi političkog Sarajeva zasnivaju se na tome kako oni i koliko oni uspjevaju da zaustave Republiku Srpsku i srpske političare.

Uspjesi Sarajeva se zasnivaju na zaustavljanju Republike Srpske

„Nekada davno u nekim poluprivatnim razgovorima je gospodin Izetbegović rekao da oni ne mogu da stvaraju Bosnu i Hercegovinu, odnosno da ona ne može biti država bez srpskog naroda jer je on državotvorni narod“, navodi Sajićeva te naglašava da će se dosadašnje reakcije i ponašanje Sarajeva morati promijeniti jer svaka promijena i sve što je urađeno pa samo i za bošnjake, a da taj uspjeh nije mjeren time što je nešto zaustavljeno u Republici Srpskoj, kao što je to slučaj trenutno sa graničnim prelazom. Čovjek koj to blokira je predstavnik stranke SDA i na taj način je postao neka vrsta političkog heroja u Federaciji, a što je apsolutno apsurdno“, jasna je Sajićeva.

Sajićeva je istakla da posjeta Donalda Trampa Mlađeg nema neki „čarobni štapić“ jer se radi o posjeti o kojoj se dugo dogovaralo, što je proizvod određenih procesa, koji su trajali i koji će trajati i dalje te da se njom neće preko noći riješiti pitanja poput Kristijana Šmita, ali se svakako stvara ozbiljan politički kapital za budućnost.

„Republika Srpska će imati jednu bolju strategijsku poziciju u svim pregovorima, koji će se ticati prvenstveno državne imovine. Svi smo svjesni činjenice da Šmit treba apsolutno da ode jer on predstavlja izraz evropske, kolonijalne prošlosti u BiH i u samoj državi koja se nalazi u 21. vijeku“, navela je profesorica Sajić.

Ona je istakla da je jučerašnjom posjetom najavljen dolazak jedne nove političke ere. Kako dalje navodi, posjetom nije došlo do ogromnih promjena preko noć, ali se svakako desilo pomjeranje.

Na posjeti Donalda Trampa Mlađeg se dugo radilo

„Pomjeranje kada je u pitanju kurs ametičke spoljne politike prema BiH. Stanje u BiH se ne može više isključivo posmatrati kroz sarajevsko čaršijski ili bošnjački filter, kojima su se godinama trudili da bude predstavljen, nego direktna komunikacija i to je ključna poruka jučerašnjeg događaja, jeste da Republika Srpska i njeni predstavnici imaju direktnu komunikaciju sa američkim predstavnicima. Vrlo jasan politički signal je poslat juče od strane Donalda Trampa Juniora da je ovo mjesto o kojem treba dobro razmisliti kada su u pitanju ulaganja i kada su u pitanju američke investicije i to je nešto na čemu Repubika Srpska godinama radi“, ističe Sajićeva te je naglasila da istaknuti američki predstavnici, poput sina američkog predstavnika ne posjećuju prostor koji nije stabilan i interesantan za američke investicije.

Kako ona navodi, na jučerašnjoj posjeti se dugo radilo, još u vrijeme kandidature Donalda Trampa za predsjednika SAD-a te da je sama posjeta bila „opipavanje terena“ jer u Donald Tramp Junior nije došao sam već uz cjelokupnu pratanju kako bi se jasno informisao o stanju u Republici Srpskoj.

„U vrijeme najvećih sankcija za Srpsku, kada su se te sankcije dijelile kao neki vaučeri u studentskom domu, važno je bilo, ali i riskantno pomalo podržavati tadašnjeg kandidata Donalda Trampa. Ovo je proces u kome je učestvovao veliki broj ljudi i pozitivno u ovom događaju jeste da se do dan pred dolazak nije ni znalo ko dolazi u Srspku pa ni gospodin Izetbegović, a koji je imao neke naznake, ali ni on nije bio siguran i sugurno bi rekao ko dolazi“, rekla je Sajićeva uz zaključak da je uz dobru organizaciju cjelokupnog jučerašnjeg događaja izbjegnuta bilo kakva opstrukcija te je sve prošlo u najboljem mogućem redu.