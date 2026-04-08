Kaluža: Posjeta Trampa Mlađeg Banjaluci, osim ekonomskog ima veliki značaj i u političkom smislu

Posjeta Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci, osim ekonomskog ima veliki značaj i u političkom, odnosno diplomatskom smislu, rekao je za RTRS Lučiano Kaluža stručnjak za međunarodne odnose i naveo da je Republika Srpska partner, a ne objekat o kojem se treba razgovarati.

- Najvažniji segment posjete je da se Republika Srpska pokazuje kao bezbjedno i profitabilno mjesto za investiranje - istakao je Kaluža.

Naveo je da je i pokazalo da je bezbjednost Republike Srpske na izuzetno visokom nivou.

- Iz perspektiva građana Republike Srpske mislim da je ovo veoma važno jer pokazuje da Srpska ima svoj potencijal, ima mogućnosti za investiranje i ulaganje - rekao je on.

Navodi da će se sigurno Republika Srpska pozicionirati kao mogući partnera u ekonomskom, ali i političkom smislu.

- Jedan od bitnijih segmenata sa kojim Republika Srpska raspolaže, a koji je i spomenuo Donald Tramp Junior je svakako energetika, zatim razvoj IT sektora - istakao je Kaluža.

Poručio je da Republika Srpska ima i nudi brojne mogućnosti i potencijala, a ono što treba više raditi je promocija.

- Upravo to se i desilo juče. Potrebno je da se otvori prostor za saradnju. SAD su otvorile prostor i normalno je da i druge kompanije vide prostor za ulaganje u Republici Srpskoj - naveo je on.

Naveo je da će u narednom periodu biti sigurno biti više investicija i sastanaka .

- Nama je bitno da mi u Republici Srpskoj profitiramo i da naši građani imaju koristi. To što misli političko Sarajevo, ne trena da nas zanima. Unutar Srpske je važno šta kaže stanovništvo i mediji, a ostali mogu da donesu zaključke koje nas ne trebaju da zanimaju - rekao je Kaluža.

Istakao je da jačanje i otvaranje političke saradnje doprinosi razvoju ekonomije

- Kada se ostvari određena vrsta saradnje, to vam je prva pretpostavka da će investicija da dođe u vašu zemlju. Svakako, politički preduslov mora da postoji. Napravljeni su ogromni iskoraci sa firmama u SAD i zemlje EU sigurno će taj potencijal vidjeti u Republici Srpskoj. Potrebno je ne odustajati od trenutnog kursa - naveo je Kaluža.