Cvijanović: Posjeta Trampa Mlađeg ogromna čast za Republiku Srpsku

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da posjeta Donalda Trampa Mlađeg, sina američkog predsjednika, predstavlja ogromnu čast za Republiku Srpsku i njene građane.

"Izuzetno zadovoljstvo bilo je prisustvovati panel-diskusiji u Banskom dvoru i razgovarati sa našim dragim gostom o brojnim temama, ponajviše ekonomskim, ali i političkim. Posebno je dragocjeno druženje i vrijeme koje smo proveli nakon panela", napisala je Cvijanovićeva u objavi na Instagramu.

Ona je navela da su upoznali Trampa Mlađeg sa činjenicom da su narod i rukovodstvo Republike Srpske bili jedinstveni u podršci američkom predsjedniku Donaldu Trampu na svim dosadašnjim izborima, uključujući i posljednje, 2024. godine.

"Tu podršku smo svaki put jasno i glasno uputili i prije izbora, kao što smo odmah nakon izborne pobjede izrazili spremnost da budemo kredibilan i pouzdan partner nove administracije. Zahvalnost Donaldu Trampu Mlađem na ovoj veoma značajnoj posjeti i radujemo se nastavku saradnje", poručila je Cvijanovićeva.

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi boravio je danas u Banjaluci, gdje se obratio na panel-diskusiji, kojoj su prisustvovali zvaničnici Srpske i veliki broj privrednika.