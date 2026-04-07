Danijela Matović za ATV otkrila o čemu se razgovaralo s Trampom u Banjaluci

Tramp je održao i Panel diskusiju u Banskom dvoru, na kojoj je, sa Danijelom Matović, razgovarao o brojnim globalnim temama.

Dobrim dijelom na Panel diskusiji preovladavale su ekonomske teme, ali je bilo riječi i o drugim globalnim dešavanjima i demokratiji.

Inače, Danijela Matović je finansijska savjetnica i ekspert za investicije, spajanja i preuzimanja (M&A), sa više od 14 godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnih finansijskih i konsultantskih usluga.

Danijela Matović je bila gost ATV-a i otkrila nam je o čemu je Tramp Mlađi razgovarao sa zvaničnicima i privrednicima Srpske.

"Prije svega razgovarali smo o potencijalima koje Republika Srpska ima, energetski sektor, ljudi, obrazovani i koji su na nekim primjerima dobili svjetsku potvrdu i to dokazali. Poreski sistem koji je dosta povoljan, imajući u vidu da smo mi jedna od rijetkih zemalja koja ima porez na dividendu 0 odsto, da nam je porez na profit takođe među najnižima, da su porezi na doprinose i zarade među najnižima i da, naravno, imamo mogućnost da u određenim okolnostima kada prepoznamo strateški bitne investicije pružimo i neku dodatnu podršku stranim investitorima", rekla je Danijela Matović za ATV.

Najveći fokus bio je, dodaje ona, na privlačenju investicija u Srpsku.

"Kako da privučemo investitore kakva je Tramp organizacija, investitore s kojima oni sarađuju i u partnerstvu su u svijetu. Generalno, šta to treba da učinimo da te investicije dođu kod nas", rekla je Matovićeva za ATV i dodala:

"Energija i energetski resursi, u kontekstu globalnih dešavanja i ovih okolnosti i trendova koji se dešavaju u svijetu. A kada govorimo o vještačkoj inteligenciji, o data centrima koji koriste izuzetno mnogo električnu energiju, ukoliko smo sposobni da je proizvedemo po konkurentnim i niskim cijenama i da taj resurs pružimo, to je nešto što zanima investitore. Ono što smo imali priliku da čujemo od Donalda Trampa Džuniora jesu i neki njegovi savjeti na koji način su oni prevazilazili izazove s kojima su se susretali. Oni su počeli kao organizacija koja je dominantno bila u nekretninama, sad se potpuno, u kontekstu novih okolnosti, preusmjeravaju na tehnologiju. Mislim da su neke poruke da trebamo biti u tom smislu informisani i uhvatiti korak sa svijetom, biti dosta fleksibilni i brzo se prilagođavati trendovima koji se u svijetu dešavaju".

Matović je naglasila da je posjeta Trampa Mlađeg velika čast i privilegija.

"Imajući u vidu da svi znamo koga i šta on predstavlja i, naravno, okolnosti u kojima je odrastao, obrazovanje i poziciju koju ima u Tramp organizaciji globalno. Za Republiku Srpsku je to jedan pozitivan signal i potvrda da, iako smo mali, ipak jesmo relevantni, da imamo potencijal koji možemo da iskoristimo i da imamo nešto sa čim možemo da participiramo na globalnoj sceni", istakla je Danijela Matović.