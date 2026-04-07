Igor Dodik za ATV o posjeti Trampa: Sigurno će biti jako dobrih vijesti

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je za ATV da je jako ponosan što je sin najmoćnijeg čovjeka na svijetu danas posjetio Banjaluku.

"Mogu reći da sam jako ponosan, radili smo mjesecima na ovome. Zaista je bika privilegija i ponos to što je danas uspio da dođe u Banjaluku i da razmijenimo mišljenja i iskustva i oko ekonomije i politike", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku podiže javnost ne samo u Republici Srpskoj i BiH već i u regionu.

"To su sigurno čuli američki investitori koji će da se zainteresuju još više i regionalno i šire da vide na koji smo način prenijeli kolike imamo. Recimo, stope na dobit, koja su iskustva što se tiče jeftine radne snage, jeftine energije i sve su te neki preduslovi pomoću kojih možemo da privučemo investitore, a najvažnije nam je da nađemo dodatna radna mjesta da zaposlimo naše ljude", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da će datum prvih investicijama biti poznat kada se stvore preduslovi.

"Već smo pričali prije ovog samog dolaska o potencijalnim investitorima, moraju da se stvore preduslovi. Kao što vidite u svijetu, razna dešavanja se mijenjaju iz dana u dan i neke stvari koje dugo planirate ne mogu baš da se kroz plan ostvare. Radimo na tome, iz ovog momenta ne mogu trenutno da kažem, ali sigurno da će biti jako dobrih vijesti", istakao je Dodik.

On je potvrdio da će u narednom periodu biti još ovakvih posjeta.