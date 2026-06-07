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Veliko srce male Dunje: Drugi put daruje kosu da vrati osmijehe oboljeloj djeci

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ATV
07.06.2026 10:20

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Дуња Маслић други пут је донирала косу за Удружењу "Искра"
Foto: Srna

Učenica četvrtog razreda Osnovne škole "Srbija" iz Crkvine kod Šamca Dunja Maslić drugi put je donirala kosu za Udruženju "Iskra" koje pruža podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti jer, kako kaže, želi da sva djeca budu zdrava i srećna.

Djevojčica Dunja je i prije tri godine donirala svoju dugu kosu, a sada se drugi put odlučila za ovaj nesebičan gest kako bi doprinijela izradi perika za djecu koja se tokom liječenja suočavaju sa gubitkom kose.

"Želim mir i zdravlje, da sva djeca žive srećno, da humanost kao vrlina bude dio svih nas", rekla je ova mala humanitarka, koja je aktivna i u Kulturno-umjetničkom društvu "Posavina" iz Crkvine.

Njena majka Marina rekla je Srni da je Dunju prije tri govine motivisala jedna djevojčica za koju je čula da je donirala kosu, te da je odmah izrazila želju da isto učini.

Čekale su pola godine da kosa dovoljno poraste, majka je čak mislila da će Dunja zaboraviti, međutim nije.

"Podsjetila me. Bio je septembar, onda sam je odvela kod frizerke koja joj je odsjekla kosu, odmah smo je spakovali i poslali Udruženju `Iska`", ispričala je Marina Maslić Srni.

Majka Marina kaže da je preponosna na taj kćerkin gest, jer je puštala kosu da raste samo da bi je odsjekla i donirala i nekom vratila osmjeh.

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"Preponosni smo na njenu humanost i zrelost u tako malo godina", istakla je Marina.

Direktor škole "Srbija" u Crkvini Radenka Mirosavljević rekla je Srni da je Dunja, iako je učenica nižih razreda, svojim postupkom pokazala zrelost, plemenitost i saosjećanje.

"Njena spremnost da pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija zaslužuje veliko poštovanje i divljenje. Ponosni smo što je Dunja dio naše škole i što svojim primjerom podstiče druge da šire dobrotu, humanost i ljubav prema ljudima", rekla je Mirosavljevićeva.

Ona je istakla da Dunjina odluka da drugi put donira kosu djeci koja se bore sa teškom bolešću zaslužuje najdublje poštovanje i divljenje i poželjela je da ovaj postupak bude inspiracija svima.

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Tagovi :

djeca oboljela od raka

Dunja Maslić

kancer

Šamac

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