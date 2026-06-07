Merc oborio novi rekord: Najnepopularniji političar u Njemačkoj

Nezadovoljstvo njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom među njemačkim stanovništvom dostiglo je novi rekord, prema anketama sociološkog instituta INSA koju je naručio list Bild.

Samo 15 odsto ispitanika je zadovoljno Mercovim radom, dok je 77 odsto nezadovoljno, navodi njemački list.

Slično je prošla i sadašnja koaliciona vlada, čiji rad odobrava 16 odsto ispitanika dok je 78 odsto protiv.

Na rang-listi 20 njemačkih političara koju vodi INSA, Merc je na ubjedljivo posljednjem mestu, što je njegov najgori rezultat do sada.

Po rezultatima istog istraživanja, najpopularniji političar u Njemačkoj već neko vreme je ministar odbrane Boris Pistorijus, iz redova SPD.

Na drugom mjestu je Džem Ezdemir iz Zelenih, dok su odmah iza Markus Seder iz CSU i Alis Vajdel iz Alternative za Njemačku (AfD).

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Najpopularniji političar iz Mercove CDU je Hendrik Vist, premijer Severne Rajne-Vestfalije, što daje maha glasinama da bi vladajuća koalicija mogla da napravi "rokadu" i dovede Vista kao zamjenu za Merca.

Na izborima u februaru 2025, Mercova CDU/CSU je dobila najviše mjesta u Bundestagu (208) ali ne i većinu za formiranje vlade. Kako bi izbjegao koaliciju sa AfD (152 mjesta), Merc je napravio koaliciju sa poraženom SPD bivšeg kancelara Olafa Šolca (120 mesta) i de fakto pristao da nastavi politiku preethodne vlade.

CDU/CSU sada ima podršku samo 21 odsto ispitanika, SPD je i dalje na 12 odsto, dok je AfD vodeća stranka u anketama sa 29 odsto.

INSA je sprovela anketu od 1. do 5. juna među 1.206 ispitanika, sa marginom greške od oko tri odsto, prenosi RT Balkan.