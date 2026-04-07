Đurđev: Posjeta Trampa - dokaz da je Srpska na važnom mjestu u američkoj strategiji zaštite hrišćanstva

07.04.2026 18:35

Predsjednik Srpske lige Aleksandar Đurđev rekao je Srni da je dolazak sina američkog predsjednika Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku dokaz da su Srbi i Republika Srpska na dobrom i važnom mjestu u američkoj globalnoj strategiji zaštite hrišćanstva i hrišćanske civilizacije.

"Svojim prijateljstvom i savezništvom sa porodicom Tramp, Igor Dodik, sin Milorada Dodika i funkcioner SNSD-a, radi veliku stvar za zaštitu interesa Republike Srpske", istakao je Đurđev, komentarišući poziv Igora Dodika Trampu Mlađem da posjeti Banjaluku.

Đurđev je dodao da je bliskost i saradnja porodica Tramp i Dodik znak da je Republika Srpska pod američkom zaštitom.

On naglašava da, pored zaštite ruskog predsjednika Vladimira Putina, Republika Srpska ima i Donalda Trampa kao drugog velikog patrona.

"Posebno je važno to što je Tramp Mlađi u Banjaluci govorio o radnoj etici i koliko ju je prepoznao u srpskom narodu. Upravo to je na tragu ideje Srpske lige da radna etika mora biti temelj razvoja srpske države i nacije. Kao što je rekao sveti apostol Pavle - ko ne radi, da ne jede", istakao je Đurđev.

Đurđev je izrazio uvjerenje u zaštitničku ulogu porodice Tramp prema hrišćanima širom svijeta.

"Od Nigerije, preko Bliskog istoka, do Balkana i srpskog prostora, Tramp će učiniti sve što može da hrišćanstvo ponovo učini velikim", zaključio je Đurđev.

Američka delegacija predvođena Donaldom Trampom Mlađim doputovala je danas u Banjaluku, gdje se sin američkog predsjednika obratio na panel diskusiji.

