Selak: Otvoreni smo za saradnju sa FBiH da uspostavi registar stvarnih vlasnika

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je nadležne u FBiH da uspostave Registar stvarnih vlasnika na isti način kao što je to urađeno u Srpskoj jer predstavlja važan mehanizam u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Selak je istakao da su institucije Republike Srpske uvijek otvorene za konsultacije, razmjenu iskustava i saradnju, posebno kada je u pitanju otklanjanje nedostataka u izvještaju Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma

"Republika Srpska je prva u BiH koja je uspostavila ovakvu bazu podataka i to je od izuzetnog značaja jer će se olakšati pristup informacijama o krajnjim fizičkim licima koji su vlasnici preduzeća u Srpskoj. To će doprinijeti jačanju borbe protiv korupcije, sprovođenju mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma", ocijenio je Selak u izjavi Srni.

Iako je Republika Srpska napravila značajan korak ka uspostavljanju registra, Selak je naveo da u FBiH ova baza podataka još nije funkcionalna.

"Da bi se u potpunosti uskladili sa evropskim standardima, ovim putem pozivamo da to učine na osnovu našeg modela registra. Posebno imajući u vidu da je uspostavljanje ove baze podataka ključno za rješavanje nedostataka u izvještaju Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma", rekao je Selak Srni.

On je podsjetio da uspostavljanje Registra stvarnih vlasnika, kao jedinstvene elektronske baze podataka u Republici Srpskoj, predstavlja važan mehanizam u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

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Napomenuo je da je realizaciji ovog projekta prethodilo donošenje potrebnih zakonskih i podzakonskih akata, kao i prikupljanje podataka o stvarnim vlasnicima, koje su sudovi prikupljali i unosili u okviru Jedinstvenog informacionog sistema.

Prema njegovim riječima, planirano je i donošenje novog leks specijalis zakona o Registru stvarnih vlasnika da bi se ova materija još detaljnije regulisala i uskladila sa zahtjevima EU i standardima Komiteta eksperata Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i fanansiranja terorističkih aktivnosti /Manivala/.

"Sve navedeno predstavlja korak naprijed ka modernizaciji pravnog i institucionalnog okvira Republike Srpske, te jačanju povjerenja javnosti i međunarodnih partnera, posebno jer kreiranje i održavanje ove baze podataka služi javnom interesu i omogućava bolju koordinaciju između institucija", poručio je Selak.

Testni model Registra stvarnih vlasnika, kao jedinstvene elektronske baze podataka o stvarnim vlasnicima i vlasničkoj strukturi preduzeća, dostupan je na internet stranici Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata Republike Srpske.