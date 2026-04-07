Stevandić: Srpska čuva stabilnost korektnim odnosima prema SAD

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić prisustvovao je u Banskom dvoru u Banjaluci panel-diskusiji privrednika i zvaničnika Srpske sa Donaldom Trampom Mlađim, sinom američkog predsjednika.

Stevandić je izjavio da dolazak investitora najvišeg ekonomskog i državnog nivoa za pametne ljude znači političku stabilnost i bezbjednost stanovništva.

"FBiH to ne razumije i igra potpuno suprotnu igru, ali Republika Srpska stabilnost i bezbjednost čuva stabilnim i korektnim odnosima i prema Rusiji i prema SAD, u nadi da će i Evropa, što bi naš narod rekao, početi da konta. Tada bi i FBiH doživjela katarzu. I svi mirni“, saopštio je Stevandić.