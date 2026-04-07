Blagojević: Posjeta Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci istorijska

Posjeta Banjaluci sina američkog predsjednika Donalda Trampa Mlađeg je istorijska i odražava promjenu američke spoljne politike, rekao je Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Predsjednik Tramp je odlučan da preuredi savezništva, zainteresovan da razvija strateška partnerstva sa mjestima poput Republike Srpske", rekao je Blagojević.

On je istakao da je administracija predsjednika Trampa zainteresovana za ponovno uspostavljanje starih saveza sa ljudima koji su bili lojalni Sjedinjenim Državama, kao što su Srbi bili u dva svjetska rata.

Aktuelna američke administracija, dodaje Blagojević, shvata da savezništva u NATO-u i Zapadnoj Evropi nisu tako pouzdana, što se naročito vidi posljednjih dana u nespremnosti nekih od NATO partnera da pruže podršku Sjedinjenim Državama u ratu protiv Irana.

"Takođe je poznato i da je potpredsjednik Vens sada u Budimpešti, u Mađarskoj, pruža podršku Viktoru Orbanu da bude reizabran. Viktor Orban i Milorad Dodik su nova lica tradicionalnih političkih lidera koji dijele tradicionalne vrijednosti, kroz hrišćanske vrijednosti", rekao je Blagojević.

Naveo je da je Donald Tramp Mlađi došao u Banjaluku da priča o poslovanju i bližem ekonomskom povezivanju, razvijajući potencijalne nove poslovne veze između Republike Srpske i američke vlasti.

"To je vrlo dobro i važno za američke nacionalne interese i vrlo dobro i važno za srpski narod u Republici Srpskoj. To je takođe potvrda i snažnog otpora Dodika naporima vlasti u Sarajevu i naporima Kristijana Šmita da zabrani srpskom narodu samoupravljanje, autonomiju i da im oduzme pravo slobodnog izražavanja njihove pravoslavne vjere", rekao je Blagojević za RTRS.

Činjenica da je Dodik tako odlučan i posvećen, kaže Blagojević, nešto je što predsjednik Tramp veoma poštuje i visoko vrednuje.

Istakao je da je ovo početak nove prilike za narod u Republici Srpskoj i Srbe širom Balkana.

"Još jednom, čestitam Miloradu Dodiku na vođstvu, ne samo zbog ovog dana, jer ovo je samo još jedan korak naprijed, a ima još toliko toga da se uradi, nego zato što je ostajao stabilan i snažan u odbrani jevrejskih i hrišćanskih vrijednosti i prava srpskog naroda da bude nezavisan i bira svoje vođe slobodno i pošteno, bez uticaja represivnih vlasti iz Sarajeva i represivnih, neizabranih birokrata iz Njemačke", rekao je Blagojević.