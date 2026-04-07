Dodik: Prijateljstva se grade u susretima kao što je današnji sa Trampom Mlađim

07.04.2026 19:57

Милорад Додик на панел-дискусији у Банском двору Трампом Млађим.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da mu je drago što je sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi posjetio Banjaluku, Republiku Srpsku i što je učestvovao na panelu sa privrednicima i ljudima iz poslovne zajednice Srpske.

- Republika Srpska vjeruje u otvoren razgovor, saradnju i stvaranje novih ekonomskih prilika i danas gradi prijateljstva širom svijeta, jača svoj međunarodni položaj i ostvaruje pobjede. Srpski narod i ljudi s kojima danas razgovaramo u svijetu razumiju se na istim principima - slobodi, pravu naroda da odlučuje o sebi i politici zdravog razuma - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Данијела Матовић

Republika Srpska

Danijela Matović za ATV otkrila o čemu se razgovaralo s Trampom u Banjaluci

Dodik vjeruje da se najbolja prijateljstva i razumijevanje grade i održavaju upravo u ovakvim susretima kao što je današnji sa Donaldom Trampom Mlađim.

Podsjećamo, Donald Tramp Mlađi posjetio je danas Republiku Srpske, gdje je u Banjaluci učestvovao na panel diskusiji, te komentarisao razne teme, od globalnih dešavanja, izbora u Mađarskoj, kao i odnosima Amerikanaca prema Srpskoj.

