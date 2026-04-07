Vulić: Tramp Mlađi oduševljen Srpskom i njenim potencijalom

07.04.2026 18:45

Сања Вулић даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da je sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi u izlaganju na današnjoj panel-diskusiji u Banjaluci izrazio oduševljenje Republikom Srpskom.

Dodala je da je izrazio oduševljenje činjenicom da postoji veliki potencijal za razvoj i investiranje.

"Mogli smo da čujemo i da to što smo mala zemlja nije prepreka da budemo silni i moćni, u smislu ekonomskog, ali i svakog drugog razvoja - rekla je Vulićeva nakon panel-diskusije" rekla je Vulićeva.

Đurđev: Posjeta Trampa - dokaz da je Srpska na važnom mjestu u američkoj strategiji zaštite hrišćanstva

Ona je dodala da je ponosna na činjenicu da Republika Srpska ima Igora Dodika, organizacionog sekretara SNSD-a, koji je veoma sposoban.

"U uvodu panel-diskusije smo mogli da čujemo da je na njegov poziv Tramp Mlađi posjetio Republiku Srpsku i Banjaluku. Moje veliko divljenje i zahvalnost Igoru Dodiku, koji je pokazao da nije samo sin Milorada Dodika, već veoma sposoban, mlad i uticajan čovjek", rekla je Vulićeva.

