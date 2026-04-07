Oglasio se CIK: Tri žalbe na odluku da se ugovor dodijeli "Smartmatiku"

Tri žalbe uložene su na odluku CIK-a BiH da ugovor za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića dodijeli grupi ponuđača na čijem čelu je "Smartmatik BH", saopšteno je danas iz CIK-a.

Uložene su žalbe grupe ponuđača ponuđača "Planet soft" iz Banjaluke, kompanije "Artko grupa" i kompanije "Provis" iz Bijeljine.

CIK je 19. marta za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića odabrao ponudu firme "Smartmatik" iako je bila za 17 miliona skuplja od one koju je dostavio "Planet soft".

Izjašnjenje na žalbu "Planet softa" otpremljeno je Kancelariji za razmatranje žalbi 3. aprila, dok je izjašnjenje za žalbu "Artko grupe" dostavljeno 6. aprila.

Istovremeno je uz izjašnjenja Kancelariji za razmatranje žalbi dostavljen zahtjev za hitno rješavanje žalbi.

Žalba kompanije "Provis" danas je primljena u CIK i o njenoj blagovremenosti će se CIK naknadno izjasniti.