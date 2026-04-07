Oglasio se CIK: Tri žalbe na odluku da se ugovor dodijeli "Smartmatiku"

ATV
07.04.2026 12:24

Огласио се ЦИК: Три жалбе на одлуку да се уговор додијели "Смартматику"
Tri žalbe uložene su na odluku CIK-a BiH da ugovor za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića dodijeli grupi ponuđača na čijem čelu je "Smartmatik BH", saopšteno je danas iz CIK-a.

Uložene su žalbe grupe ponuđača ponuđača "Planet soft" iz Banjaluke, kompanije "Artko grupa" i kompanije "Provis" iz Bijeljine.

CIK je 19. marta za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića odabrao ponudu firme "Smartmatik" iako je bila za 17 miliona skuplja od one koju je dostavio "Planet soft".

Izjašnjenje na žalbu "Planet softa" otpremljeno je Kancelariji za razmatranje žalbi 3. aprila, dok je izjašnjenje za žalbu "Artko grupe" dostavljeno 6. aprila.

Istovremeno je uz izjašnjenja Kancelariji za razmatranje žalbi dostavljen zahtjev za hitno rješavanje žalbi.

Žalba kompanije "Provis" danas je primljena u CIK i o njenoj blagovremenosti će se CIK naknadno izjasniti.

Pročitajte više

ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

Vujičić: CIK djeluje na granici zakona i narušava integritet izbora

1 d

0
Компанија "Планет софт" упутила жалбу ЦИК-у БиХ

BiH

Kompanija "Planet soft" uputila žalbu CIK-u BiH

1 sedm

0
Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

BiH

Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

2 sedm

0
ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

CIK izabrao "Smartmatik" – nije bio prvi izbor!

2 sedm

2

Više iz rubrike

Лош на терену, лош у дипломатији: Због Трампа у Бањалуци Конаковића пљују у ФБиХ

BiH

Loš na terenu, loš u diplomatiji: Zbog Trampa u Banjaluci Konakovića pljuju u FBiH

14 h

2
Црква у ФБиХ

BiH

Ko je zapalio srpske crkve?

1 d

3
Уставни суд БиХ, Сарајево

BiH

Nema imenovanja glavnog pregovarača bez saglasnosti Doma naroda

1 d

1
ОХР, Канцеларија високог представника у Сарајеву

BiH

Vrijeme je i OHR-u i Šmitu reći zbogom

1 d

3

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

