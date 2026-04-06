Vrijeme je i OHR-u i Šmitu reći zbogom

Ne treba da se čeka da se ispune ciljevi Programa 5+2. Nema šta da se priča na temu vojne i državne imovine. Tačka na to je stavljena još u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ako BiH želi u EU, OHR je već odavno trebalo da se ugasi, kategorični su u SNSD-u.

Dok se čeka ključ u bravi Kancelarije visokog predstavnika, stižu informacije o odlasku Kristijana Šmita iz BiH. Malo kome će u Srpskoj biti žao da vidi leđa Šmitu. Miroslavu Vujičiću sigurno neće.

"Kristijan Šmit je napravio šta je napravio. Mi za njim nećemo žaliti. On je koristio taj svoj politički uticaj da bi komplikovao odnose u BiH. Nije isključena mogućnost, prilikom, nadam se skorog odlaska Kristijana Šmita da on opet ne nametne neki zakon koji će opet izazvati turbulencije u BiH", rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Da je krajnje vrijeme da OHR ode iz BiH, kaže i Branislav Borenović. To što je još tu pokazatelj je da BiH nije ozbiljna i suverena zemlja.

"Zato što ima neko ko treba da donosi ili treba da radi posao domaćih političkih struktura što je apsolutno neprihvatljivo. Ja mislim da je odraz demokratskih, ključnih principa jedne zemlje da domaće institucije rade svoj posao bez bilo kakvog nametanja sa strane. Bilo kakva nametnuta odluka nije dobra, loša je, štetna je", rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u PD PS BiH.

Ne daju se u OHR. Na njihovoj stranici, pri objašnjenju Programa 5+2 uvjeravaju da su još potrebni.

"Iako su u nekim oblastima ostvareni pomaci, hronično neslaganje vodećih političkih stranaka dovelo je do zastoja koji je spriječio punu realizaciju programa", saopšteno je iz Kancelarije visokog predstavnika.

Model 5+2 je toliko široko postavljen da samo od onoga ko tumači ispunjenje cilja zavisi je li to ispunjeno ili nije.

"Oni su tako formulisali pet ciljeva, odnosno ta pitanja da bi oni bili ti tumači i da oni kažu da ta pitanja nisu nikada riješili i da ih neće nikada riješiti. Ono što je činjenica jeste da BiH, ukoliko želi biti samostalna i nezavisna, ona ne može imati Kancelariju visokog predstavnika i 30 godina nakon Dejtona", rekao je Milan Petković, pravnik i šef Srpskog kluba u PD PS BiH.

BiH Cvijanović: Politika Sarajeva svodi se na očuvanje stranih sudija i OHR-a

Ne priželjkuju to svi, barem ne u drugom entitetu. Elmedin Konaković je siguran da do zatvaranja OHR-a neće doći. Kako kaže, odbraniće ga. Zadovoljan je i većinom Šmitovih poteza, ali najavljuje njegov odlazak.

"Kristijan Šmit će otići jednog dana sigurno. Ono što je nama važno, naravno, imamo neke informacije je da iako bude odlazio, doći će oni koji razumiju situaciju u BiH. To je najvažnija stvar", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Politika Sarajeva se svodi na očuvanje stranih sudija i OHR-a, tvrdi srpski član Predsjedništva BiH. Željka Cvijanović kaže da to nije čudno, jer se njihovo djelovanje svodilo na centralizaciju BiH, suprotno Dejtonskom sporazumu, po volji Bošnjaka, a na štetu Srba i Hrvata.