Cvijanović: Politika Sarajeva svodi se na očuvanje stranih sudija i OHR-a

Autor:

ATV
06.04.2026 15:25

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Sva politika političkog Sarajeva svodi se na očuvanje stranih /evropskih/ sudija u Ustavnom sudu BiH i OHR-a, a ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković nije nikakav izuzetak, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Ovo nije čudno jer se njihovo djelovanje svodilo na centralizaciju BiH suprotno Dejtonskom sporazumu, naravno po volji Bošnjaka, a na štetu Srba i Hrvata. Iako Konaković o mnogim aspektima iz domena njegovog posla ništa ne zna, bombastičnim izjavama nastoji stvoriti privid kako sve zna. Takva je i ova njegova posljednja izjava o osobi koja će zamijeniti Kristijana Šmita - dodaje Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Младен Матовић, Бански двор

Banja Luka

ATV saznaje: Matović se prijavio na konkurs za direktora Banskog dvora

Kaže, da iako on po svojim medijima tobože izokola "kandiduje podobnu osobu", želja mu se neće ispuniti.

- ZASIGURNO. Međutim, Konaković je nebitan u ovoj priči, ali je bitno ono što on svakodnevno promoviše: da BiH ne treba da počiva na unutrašnjem dijalogu, već na manipulativnom i nedemokratskom djelovanju stranih upravnika koji su kontaminirali cjelokupan ustavni život BiH, pa zato ona i jeste ovako srozana i patetično neuspješna. Uostalom, kao i njegova politička karijera - kaže Cvijanović.

Pročitajte više

Добио милионе у игри Лото, али остао без исплате

Zanimljivosti

Dobio milione u igri Loto, ali ostao bez isplate

16 h

0
Васкршња јаја у корпи.

Savjeti

Dodajte list lovora u lukovinu i jaja će biti ljepša nego ikad

16 h

0
Младен Матовић се пријавио на конкурс за директора Банског двора

Banja Luka

ATV saznaje: Matović se prijavio na konkurs za direktora Banskog dvora

16 h

3
Аутомобил унутрашњост аутомобила

Auto-moto

Zašto mali auto ima brzinomjer do 220 km/h kada jedva ide 160?

16 h

0

Više iz rubrike

Сарајево

BiH

FBiH: Energoinvest traži poskupljenje gasa od 4,59 odsto u drugom kvartalu

17 h

0
ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

Vujičić: CIK djeluje na granici zakona i narušava integritet izbora

23 h

0
Гориво, бензинска пумпа

BiH

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

23 h

3
Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија

BiH

Amerika protjeruje Sulejmanijevu rodbinu - hoće li Sarajevo njegove slike iz škole?

1 d

0

