Cvijanović: Politika Sarajeva svodi se na očuvanje stranih sudija i OHR-a

Sva politika političkog Sarajeva svodi se na očuvanje stranih /evropskih/ sudija u Ustavnom sudu BiH i OHR-a, a ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković nije nikakav izuzetak, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Ovo nije čudno jer se njihovo djelovanje svodilo na centralizaciju BiH suprotno Dejtonskom sporazumu, naravno po volji Bošnjaka, a na štetu Srba i Hrvata. Iako Konaković o mnogim aspektima iz domena njegovog posla ništa ne zna, bombastičnim izjavama nastoji stvoriti privid kako sve zna. Takva je i ova njegova posljednja izjava o osobi koja će zamijeniti Kristijana Šmita - dodaje Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kaže, da iako on po svojim medijima tobože izokola "kandiduje podobnu osobu", želja mu se neće ispuniti.

- ZASIGURNO. Međutim, Konaković je nebitan u ovoj priči, ali je bitno ono što on svakodnevno promoviše: da BiH ne treba da počiva na unutrašnjem dijalogu, već na manipulativnom i nedemokratskom djelovanju stranih upravnika koji su kontaminirali cjelokupan ustavni život BiH, pa zato ona i jeste ovako srozana i patetično neuspješna. Uostalom, kao i njegova politička karijera - kaže Cvijanović.