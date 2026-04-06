Cvijanović: Politika Sarajeva svodi se na očuvanje stranih sudija i OHR-a

Autor:ATV
Komentari:0
Sva politika političkog Sarajeva svodi se na očuvanje stranih /evropskih/ sudija u Ustavnom sudu BiH i OHR-a, a ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković nije nikakav izuzetak, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
- Ovo nije čudno jer se njihovo djelovanje svodilo na centralizaciju BiH suprotno Dejtonskom sporazumu, naravno po volji Bošnjaka, a na štetu Srba i Hrvata. Iako Konaković o mnogim aspektima iz domena njegovog posla ništa ne zna, bombastičnim izjavama nastoji stvoriti privid kako sve zna. Takva je i ova njegova posljednja izjava o osobi koja će zamijeniti Kristijana Šmita - dodaje Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kaže, da iako on po svojim medijima tobože izokola "kandiduje podobnu osobu", želja mu se neće ispuniti.
- ZASIGURNO. Međutim, Konaković je nebitan u ovoj priči, ali je bitno ono što on svakodnevno promoviše: da BiH ne treba da počiva na unutrašnjem dijalogu, već na manipulativnom i nedemokratskom djelovanju stranih upravnika koji su kontaminirali cjelokupan ustavni život BiH, pa zato ona i jeste ovako srozana i patetično neuspješna. Uostalom, kao i njegova politička karijera - kaže Cvijanović.
Sva politika političkog Sarajeva svodi se na očuvanje stranih (evropskih) sudija u Ustavnom sudu BiH i OHR-a, a ministar Konaković nije nikakav izuzetak. Ovo nije čudno jer se njihovo djelovanje svodilo na centralizaciju BiH suprotno Dejtonskom sporazumu, naravno po volji Bošnjaka, a… pic.twitter.com/u1ESvXUTl5— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 6, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
16 h0
Savjeti
16 h0
Banja Luka
16 h3
Auto-moto
16 h0
BiH
17 h0
BiH
23 h0
BiH
23 h3
BiH
1 d0
Najnovije
Najčitanije
07
33
07
25
07
15
07
12
07
09
Trenutno na programu