Zašto mali auto ima brzinomjer do 220 km/h kada jedva ide 160?

Autor:ATV
Komentari:0
Mnogi vozači su se makar jednom zapitali zašto brzinomjer u automobilu pokazuje mnogo veću maksimalnu brzinu od one koju vozilo realno može da dostigne.
Dobar primjer je Volkswagen Up, koji u pojedinim verzijama jedva prelazi 160 km/h, dok skala na instrument tabli ide čak do 220 km/h.
Razlog za to nije slučajan. Proizvođači instrumente često dizajniraju tako da se brzine između 100 i 130 km/h, nalaze u centralnom i najpreglednijem dijelu skale.
Na taj način vozač lakše očitava brzinu pri svakodnevnoj vožnji na auto-putu, piše Revija HAK.
Pored praktičnosti, postoji i marketinški efekat. Kada i mali gradski automobil ima brzinomjer koji se završava na 220 km/h, stvara se utisak da vozilo posjeduje bolje performanse nego što motor zaista može da pruži.
Tu je i faktor uštede u proizvodnji. Mnogi proizvođači koriste istu instrument tablu za više verzija modela, od osnovnih do snažnijih motorizacija.
Umjesto razvoja različitih skala za svaku verziju, jednostavnije je i jeftinije zadržati jedan univerzalni brzinomjer, prenosi B92.
Zato nije neobično da i automobil od 80 KS ima skalu koja "obećava" brzine rezervisane za znatno jače modele – iako je u praksi nikada neće dosegnuti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
3 d0
Auto-moto
4 d0
Auto-moto
5 d0
Auto-moto
5 d0
Najnovije
Najčitanije
07
25
07
15
07
12
07
09
07
02
Trenutno na programu