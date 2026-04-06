Zašto mali auto ima brzinomjer do 220 km/h kada jedva ide 160?

06.04.2026 15:09

Аутомобил унутрашњост аутомобила
Mnogi vozači su se makar jednom zapitali zašto brzinomjer u automobilu pokazuje mnogo veću maksimalnu brzinu od one koju vozilo realno može da dostigne.

Dobar primjer je Volkswagen Up, koji u pojedinim verzijama jedva prelazi 160 km/h, dok skala na instrument tabli ide čak do 220 km/h.

Razlog za to nije slučajan. Proizvođači instrumente često dizajniraju tako da se brzine između 100 i 130 km/h, nalaze u centralnom i najpreglednijem dijelu skale.

Na taj način vozač lakše očitava brzinu pri svakodnevnoj vožnji na auto-putu, piše Revija HAK.

Pored praktičnosti, postoji i marketinški efekat. Kada i mali gradski automobil ima brzinomjer koji se završava na 220 km/h, stvara se utisak da vozilo posjeduje bolje performanse nego što motor zaista može da pruži.

Tu je i faktor uštede u proizvodnji. Mnogi proizvođači koriste istu instrument tablu za više verzija modela, od osnovnih do snažnijih motorizacija.

Umjesto razvoja različitih skala za svaku verziju, jednostavnije je i jeftinije zadržati jedan univerzalni brzinomjer, prenosi B92.

Zato nije neobično da i automobil od 80 KS ima skalu koja "obećava" brzine rezervisane za znatno jače modele – iako je u praksi nikada neće dosegnuti.

