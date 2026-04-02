Savjet vozačima da pritisnu jedno dugme u automobilu: Može smanjiti potrošnju goriva

Vozači su upozoreni da postoji jednostavan način da uštede gorivo dok cijene benzina i dizela rastu. Stručnjaci u Velikoj Britaniji savjetuju da pažljivim korištenjem klima uređaja i jednog dugmeta na kontrolnoj tabli možete značajno smanjiti troškove vožnje.

Vozači su posebno pogođeni rastom cijena goriva, a RAC navodi da je prosječna cijena benzina od kraja februara porasla za osam funti po rezervoaru, dok vlasnici dizela sada plaćaju i do 16 funti više za pun rezervoar. Do poskupljenja goriva došlo je i u BiH i regionu, a pitanje je koliko će cijene još rasti. AA zbog toga savjetuje vozače da smanje nepotrebne vožnje i prilagode svoje navike kako bi uštedjeli gorivo.

Hronika Preminula djevojčica koju je otac heroj spasavao iz plamena: ''Otišla kod svog tate''

Stručnjaci iz LKQ Euro Car Parts ističu da se najveća ušteda može postići kontrolisanim korištenjem klima uređaja.

"Korištenje klima uređaja može povećati potrošnju goriva i do 10%, dok otvaranje prozora pri većim brzinama smanjuje efikasnost zbog otpora vazduha. Dok vozite sporije ili stojite, koristite prozore za hlađenje i smanjite upotrebu klima uređaja. Još bolje, pokušajte da ga uopšte ne koristite i prilagodite odjeću temperaturi kako ne biste morali da koristite grijanje ili hlađenje", savjetuju iz LKQ Euro Car Parts, piše Express.

Klima uređaj troši više goriva jer motor mora da radi jače kako bi pokrenuo sistem. Kratke vožnje dodatno povećavaju potrošnju jer klima uređaj mora brzo da rashladi unutrašnjost automobila.

RAC ističe da je ovo posebno izraženo kod starijih automobila, dok noviji modeli sa efikasnijim sistemima troše manje goriva.

Ekonomija Prekinut dnevni rast: Pada cijena zlata

Prekidač za klima uređaj obično se nalazi na centralnoj konzoli iznad mjenjača, a u novijim vozilima može se kontrolisati i putem infotainment sistema. KwikFit ističe da prosječna potrošnja klima uređaja iznosi između 0,2 i 0,4 litra po satu vožnje, odnosno povećanje potrošnje goriva od 8 do 10 procenata.

