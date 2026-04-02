Savjet vozačima da pritisnu jedno dugme u automobilu: Može smanjiti potrošnju goriva

02.04.2026 09:18

Foto: Borta/Pexels

Vozači su upozoreni da postoji jednostavan način da uštede gorivo dok cijene benzina i dizela rastu. Stručnjaci u Velikoj Britaniji savjetuju da pažljivim korištenjem klima uređaja i jednog dugmeta na kontrolnoj tabli možete značajno smanjiti troškove vožnje.

Vozači su posebno pogođeni rastom cijena goriva, a RAC navodi da je prosječna cijena benzina od kraja februara porasla za osam funti po rezervoaru, dok vlasnici dizela sada plaćaju i do 16 funti više za pun rezervoar. Do poskupljenja goriva došlo je i u BiH i regionu, a pitanje je koliko će cijene još rasti. AA zbog toga savjetuje vozače da smanje nepotrebne vožnje i prilagode svoje navike kako bi uštedjeli gorivo.

Hronika

Preminula djevojčica koju je otac heroj spasavao iz plamena: ''Otišla kod svog tate''

Stručnjaci iz LKQ Euro Car Parts ističu da se najveća ušteda može postići kontrolisanim korištenjem klima uređaja.

"Korištenje klima uređaja može povećati potrošnju goriva i do 10%, dok otvaranje prozora pri većim brzinama smanjuje efikasnost zbog otpora vazduha. Dok vozite sporije ili stojite, koristite prozore za hlađenje i smanjite upotrebu klima uređaja. Još bolje, pokušajte da ga uopšte ne koristite i prilagodite odjeću temperaturi kako ne biste morali da koristite grijanje ili hlađenje", savjetuju iz LKQ Euro Car Parts, piše Express.

Klima uređaj troši više goriva jer motor mora da radi jače kako bi pokrenuo sistem. Kratke vožnje dodatno povećavaju potrošnju jer klima uređaj mora brzo da rashladi unutrašnjost automobila.

RAC ističe da je ovo posebno izraženo kod starijih automobila, dok noviji modeli sa efikasnijim sistemima troše manje goriva.

Ekonomija

Prekinut dnevni rast: Pada cijena zlata

Prekidač za klima uređaj obično se nalazi na centralnoj konzoli iznad mjenjača, a u novijim vozilima može se kontrolisati i putem infotainment sistema. KwikFit ističe da prosječna potrošnja klima uređaja iznosi između 0,2 i 0,4 litra po satu vožnje, odnosno povećanje potrošnje goriva od 8 do 10 procenata.

(Dnevno.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Svijet

Užas u SAD: Bebu ubio zalutali metak

3 d

0
Бура невријеме на мору

Region

Bura napravila haos na hrvatskom primorju: Jedno ostrvo potpuno odsječeno

3 d

0
Hronika

U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"

3 d

0
граница

Region

Haos na granici za Vaskrs: Kako izbjeći gužve i koju opciju nikako ne birajte

3 d

0

Više iz rubrike

Мјењач у ауту

Auto-moto

Kako prepoznati da vam je automatski mjenjač u kvaru?

4 d

0
Auto-moto

Da li nove gume idu na prednje ili zadnje točkove?

4 d

0
Auto-moto

Apel vozačima: Sačekajte sa zamjenom guma

5 d

0
Auto-moto

Koliko dugo treba zagrijavati motor prije vožnje?

5 d

0

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

