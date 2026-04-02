Bura napravila haos na hrvatskom primorju: Jedno ostrvo potpuno odsječeno

Zbog bure na hrvatskom priobalju, koja kod Velebita ima i orkanske udare, danas su zatvorene neke trajektne i brodske linije, a na više putnih pravaca na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicama, saopštio je Hrvatski autoklub.

Na ostrvo Pag trenutno nije moguće doći sa kopna, jer je zbog bure zatvoren paški most, a trajektna linija je u prekidu, prenosi Indeks.

Saopšteno je i da su moguća duža čekanja na graničnim prelazima sa Srbijom.