Haos na granici za Vaskrs: Kako izbjeći gužve i koju opciju nikako ne birajte

Brojimo sitno do datuma od koga strepe mnogi putnici iz Srbije, a koji će iz korijena promijeniti sve na graničnim prelazima ka Evropskoj uniji!

Potpuna implementacija EES sistema zakazana je tačno za 10. april, i to baš na Veliki petak, kada se očekuje da veliki broj građana Srbije krene na put u inostranstvo. Od ovog dana "pravila igre" se drastično mijenjaju, jer sistem prelazi u 24-časovni režim rada, što znači da će na svim prelazima biti aktivan non-stop, prijeteći da izazove ogromne gužve.

Za razliku od prelaznog perioda, koji je krenuo 12. oktobra prošle godine, kada se dešavalo da graničari povremeno isključe sistem kako bi smanjili ogromne kolone, od Velikog petka planirano je da sistem bude aktivan non-stop na svim glavnim i alternativnim prelazima, i da se ne gasi čak ni tokom najvećih špiceva i gužvi.

Ipak, zbog ogromnih zadržavanja koja su već zabilježena na brojnim prelazima, a koja se u mnogo većoj mjeri očekuju na ljeto, Evropska unija je u jednom trenutku donijela odluku da suspenduje 24-časovni režim do septembra, međutim, od te odluke se ubrzo odustalo.

Da stvar bude još gora, iz Evrope ne prestaju da stižu potpuno konfuzne informacije. Tako je u jeku priprema za potpunu implementaciju Belgija iznenada saopštila da se kod njih, zbog ogromnih gužvi koje su već paralisale aerodrome, potpuna implementacija EES sistema ipak odlaže, dok je u Atini (Grčka), s druge strane, 24-časovni režim već počeo.

S obzirom na to da se situacija mijenja iz minuta u minut, svi oni koji uskoro idu put EU, najbolje je da se informišu na zvaničnom sajtu EES, kako bi izbjegli višesatna zadržavanja.

EES sistemu podliježete uvijek pri prelasku granice

EES sistem je osmišljen da detaljno prati boravak u zemljama Šengena, što znači da građani ovim novim, strogim pravilima podliježu svaki put kada ulaze na teritoriju Evropske unije, ali i kada se sa nje vraćaju.

Šta vas tačno čeka na pasoškoj kontroli?

Sistem zahtijeva biometrijsku registraciju svakog putnika koji dolazi iz zemalja van EU. Prilikom prelaska granice, obavezno je da registrujete otiske prstiju i napravite fotografiju lica, što se radi lično pred graničnim službenicima. Kada se prvi put registrujete, vaši biometrijski podaci ostaju sačuvani u sistemu naredne tri godine.

Ipak, stručnjaci upozoravaju - čak i ako ste već obavili registraciju, i dalje ćete stajati u istom redu za pasošku kontrolu kao i oni putnici koji to rade prvi put, pa nemojte računati da ćete zbog toga brže proći.

Kako izbjeći gužve?

Zbog ovih dodatnih procedura, vrijeme obrade putnika na granicama je u nekim slučajevima produženo i do 70 odsto, a na pojedinim aerodromima već su bilježena čekanja od tri do čak sedam sati.

Stručnjaci savjetuju sljedeće korake

Planirajte mnogo više vremena: Putnicima van EU preporučuje se da planiraju najmanje četiri sata dodatnog vremena za procedure, naročito ako slijećete na neki veliki evropski aerodrom ili idete na granični prelaz na kojem uvijek ima gužve.

Birajte letove sa dužim presjedanjem: Ukoliko putujete avionom i imate konekciju preko nekog evropskog čvorišta, birajte opcije sa dužim pauzama između letova kako biste smanjili rizik da zbog čekanja u redu propustite sljedeći let.

Pratite aktuelne informacije: Uvijek budite u kontaktu sa svojom avio-kompanijom i aerodromom kako biste dobili najsvježije informacije o eventualnim kašnjenjima na terenu ili pratite obavještenja na graničnim prelazima.

Putujte van vrhunca sezone: Očekuje se da će se funkcionisanje EES-a stabilizovati nakon aprila. Putovanjem u septembru (umjesto u avgustu kada su najveće gužve) znatno možete olakšati sebi prelazak granice.

Upotrijebite EU pasoš ako ga imate: Državljani EU imaju posebne, znatno brže linije koje nisu pogođene uvođenjem EES sistema. Ukoliko posjedujete evropski pasoš, obavezno ga koristite da u potpunosti zaobiđete ove gužve.

Još jedan novi sistem, ETIAS, koji bi trebalo da bude uveden krajem ove godine, pominje se kao moguće rješenje da se gužve riješe, međutim, to ipak neće biti tako. Važno je napomenuti da ovaj sistem, koji je mnoge zbunio, nije isto što i EES. To znači da nakon njegovog uvođenja, novi sistem neće moći da smanji gužve koje bi EES mogao da prouzrokuje, kako se ranije pretpostavljalo.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je riječ o dva različita sistema koji imaju različite namjene i primjenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES, čije se potpuno uvođenje očekuje u aprilu, predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice Evropske unije.

ETIAS, čija se primjena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja prije polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza. Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem. Uz to EES sistem je besplatan, a ETIAS se plaća, i to 20 evra po putniku.

Postoji 4 opcije za putovanje u EU, a jedna je ubjedljivo najgora

Mnogi građani se polako spremaju i za Vaskrs i Prvi maj, koji bi proveli u Evropi, pa se raspituju kako je najpametnije krenuti na put, upravo zbog EES sistema. Postoje četiri opcije, tačnije automobil, avion, voz, i autobus. Međutim, iako je najjeftinija od ove četiri opcije, autobus je ubjedljivo najgora zbog najdužih zadržavanja, prenosi Kurir.