Jakov Jozinović prvi put odgovorio Karleuši na napade

Mladi pjevač iz Hrvatske Jakov Jozinović održao je sinoć, 1. aprila, četvrti, od ukupno osam koncerata, u Beogradu, a nakon završetka, razgovarao je s novinarima.

Jakov se osvrnuo na brojne teme, ali je za početak istakao da se zahvaljuje publici i Bogu na ovolikom uspjehu.

"Predivno, zahvaljujem Bogu svaki dan i molim se za sve ove ljude što dolaze jer je toliko divna ta beogradska publika i ne mogu da vjerujem šta mi je sam Bog dao kao poklon, da nastupam u ovakvoj dvorani, velika mi je čast i jedva čekam sve ostalo", izjavio je on.

Novinari su pitali Jakova i kako komentariše napade od strane Jelene Karleuše, kao i da li je onaj govor na bini o mržnji i ljubavi poruka njoj.

"To je na konto cijelog ovog blagoslova. Naravno da uz cijelu ovu karijeru i ovaj muzički put dolazi pritisak, što je normalno, ali nekako stvarno vjerujem da ljubav uvijek pobijedi. Cijela ova publika, vidio sam da nisu bili samo mladi, su pokazali da ljubav jedina pobjeđuje i da je to jedino bitno. Ništa drugo nije bitno", rekao je Jakov pa otkrio kako se bori sa pritiscima kroz koje trenutno prolazi.

Jakov je izbjegao odgovor na pitanje da li ga je Toni kontaktirao nakon što je Cetinski otkazao koncert u Spensu, a Jozinović održao isti samo nedjelju dana poslije.

"Više ne znam ni ko me zove, promijeniću broj ovih dana jer imam milion poziva", rekao je Jakov i time izbjegao odgovor, prenosi "Mondo".