Poznata pjevačica uhvatila muža u krevetu sa drugom, pa uslijedio šok: ''I sad mi je teško''

Pjevačica Dragica Radosavljević Cakana jednom prilikom je doživjela ogroman stres kada je svog supruga zatekla u sobi sa drugom ženom.

Iako se na kraju ispostavilo da je u pitanju namještaljka za emisiju "Nemoguća misija", pjevačica priznaje da je u potpunosti povjerovala u prevaru i da se i danas sa težinom prisjeća tog stresnog trenutka.

Srbija Vodostaj Save kod Šapca narednih dana iznad granice redovne odbrane od poplava

Pjevačica Dragica Radosavljević Cakana i njen suprug Nebojša Negić godinama uživaju u skladnom braku bez skandala, međutim, javnost je jednom prilikom brujala o njegovoj navodnoj prevari.

U okviru emisije "Nemoguća misija", Cakana je zatekla supruga u krevetu sa drugom ženom i odmah počela da pravi haos, dok je uplašena lažna ljubavnica pobjegla u kupatilo. Pjevačica je bila u tolikom šoku da je u potpunosti povjerovala u priču koja joj je priređena.

Cakanin suprug je vjerovao da će pevačica "provaliti" da joj pripremaju skrivenu kameru, ali se to ipak nije dogodilo. Kada je emisija završena i kada je shvatila da je sve bila namještaljka, Cakana je pobjesnila na supruga jer ju je izložio nevjerovatnom stresu.

Fudbal I FIFA digla cijene: Evo koliko košta ulaznica za Zmajeve

"Moj osjećaj tada, tog trenutka... Neću zaboraviti. Ja sam bila u šoku bukvalno", izjavila je pjevačica, dodajući da je njen muž iz sobe izašao "demoliran" i da je mogla fizički da napadne i njega i djevojku. Iako je prošlo dosta vremena, Cakana je nedavno priznala da joj je i dalje teško kada se sjeti tog trenutka.

Zovu je da pjeva na proslavama za razvod braka

Pored anegdote o lažnoj prevari, pjevačica je nedavno otkrila još jedan neobičan detalj – ljudi je redovno zovu da pjeva na proslavama povodom razvoda braka.

Region Opasnost na internetu: Djevojčice meta seksualnih predatora i onlajn ucjena

Cakana ističe da je angažovana i za takve događaje na kojima bivši supružnici kraj svog braka slave zajedno. Iako priznaje da je to donekle neobično, pjevačica na to gleda potpuno racionalno: "Ljudi se vole, pa se u nekom trenutku to smanji i onda se rastanu... Uvijek me sačekaju dobro raspoloženi i na tim proslavama".

