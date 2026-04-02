Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

U zemunskom naselju jutros oko 3 sata iza ponoći došlo je do nove eksplozije kada su na objekat teretane "Energym" bačene dvije bombe.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama poratla ''Telegraf.rs'', u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica, ali je na objektu pričinjena znatna materijalna šteta.

Црква.webp

Srbija

Mjesto iscjeljenja: Zašto roditelji kroz zid ove crkve provlače djecu?

Drugi napad u deset dana

Ovo je drugi put u veoma kratkom vremenskom periodu da se pomenuta teretana nalazi na meti napadača. Podsjećamo, prvi incident dogodio se 23. marta, kada je takođe aktivirana eksplozivna naprava na istom lokalu. Jutrošnji napad, u kojem su upotrebljene dvije bombe, ukazuje na to da je ovaj sportski objekat planska meta.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren i blokirali taj dio grada.

Forenzičari i inspektori su na licu mjesta i prikupljaju dokaze.

Полиција Аустрија

Svijet

Incident u Austriji: Hrvat tražio neisplaćene plate, pa dobio batine od kolega

O svemu je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje rukovodi istragom.

Vjeruje se da će snimci sa sigurnosnih kamera na teretani i okolnim objektima pomoći u identifikaciji napadača koji su iskoristili sitne sate za izvršenje djela.

Bezbjednost građana

Iako žrtava nema, stanari okolnih zgrada uznemireni su zbog ponovljene detonacije. Policija trenutno radi na utvrđivanju motiva napada, kao i na provjeri da li su ovi incidenti povezani sa eventualnim pokušajima iznude ili neraščišćenim računima od ranije.

илу-беба-13032026

Društvo

Srpska bogatija za 20 beba

Istraga je u toku, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja MUP-a.

Zemun

teretana

bačena bomba

Pročitajte više

Киша, снијег и олујна бура: Погледајте температуре у градовима

Društvo

Kiša, snijeg i olujna bura: Pogledajte temperature u gradovima

3 d

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Savjeti

Sveštenik upozorio vjernike: U ove tri boje nije dobro farbati vaskršnja jaja

3 d

0
Кладионица апарати

Svijet

Australija uvodi brutalne zabrane za kockanje, evo šta se sve mijenja

3 d

0
Скочила цијена ђубрива: Пријети ли хаос у сјетви?

Ekonomija

Skočila cijena đubriva: Prijeti li haos u sjetvi?

3 d

0

Više iz rubrike

Двије особе ухапшене због подметања пожара на више возила у дворишту школе

Hronika

Dvije osobe uhapšene zbog podmetanja požara na više vozila u dvorištu škole

4 d

0
Несрећа код Кључа, погинуо полицајац, други у критичном стању превезен на УКЦ

Hronika

Objavljeni novi detalji o stanju policajca povrijeđenog u tragediji

4 d

0
Мушкарац страдао од струјног удара на жељезничкој станици: Ватрогасци скидали тијело

Hronika

Muškarac stradao od strujnog udara na željezničkoj stanici: Vatrogasci skidali tijelo

4 d

0
Ужас на путу: Возач преминуо за воланом, па се закуцао у ограду

Hronika

Užas na putu: Vozač preminuo za volanom, pa se zakucao u ogradu

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner