Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

Autor:ATV
Komentari:0
U zemunskom naselju jutros oko 3 sata iza ponoći došlo je do nove eksplozije kada su na objekat teretane "Energym" bačene dvije bombe.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama poratla ''Telegraf.rs'', u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica, ali je na objektu pričinjena znatna materijalna šteta.
Srbija
Mjesto iscjeljenja: Zašto roditelji kroz zid ove crkve provlače djecu?
Ovo je drugi put u veoma kratkom vremenskom periodu da se pomenuta teretana nalazi na meti napadača. Podsjećamo, prvi incident dogodio se 23. marta, kada je takođe aktivirana eksplozivna naprava na istom lokalu. Jutrošnji napad, u kojem su upotrebljene dvije bombe, ukazuje na to da je ovaj sportski objekat planska meta.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren i blokirali taj dio grada.
Forenzičari i inspektori su na licu mjesta i prikupljaju dokaze.
Svijet
Incident u Austriji: Hrvat tražio neisplaćene plate, pa dobio batine od kolega
O svemu je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje rukovodi istragom.
Vjeruje se da će snimci sa sigurnosnih kamera na teretani i okolnim objektima pomoći u identifikaciji napadača koji su iskoristili sitne sate za izvršenje djela.
Iako žrtava nema, stanari okolnih zgrada uznemireni su zbog ponovljene detonacije. Policija trenutno radi na utvrđivanju motiva napada, kao i na provjeri da li su ovi incidenti povezani sa eventualnim pokušajima iznude ili neraščišćenim računima od ranije.
Društvo
Srpska bogatija za 20 beba
Istraga je u toku, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja MUP-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 d0
Savjeti
3 d0
Svijet
3 d0
Ekonomija
3 d0
Hronika
4 d0
Hronika
4 d0
Hronika
4 d0
Hronika
4 d0
Najnovije
Najčitanije
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Trenutno na programu