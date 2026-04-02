Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

U zemunskom naselju jutros oko 3 sata iza ponoći došlo je do nove eksplozije kada su na objekat teretane "Energym" bačene dvije bombe.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama poratla ''Telegraf.rs'', u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica, ali je na objektu pričinjena znatna materijalna šteta.

Drugi napad u deset dana

Ovo je drugi put u veoma kratkom vremenskom periodu da se pomenuta teretana nalazi na meti napadača. Podsjećamo, prvi incident dogodio se 23. marta, kada je takođe aktivirana eksplozivna naprava na istom lokalu. Jutrošnji napad, u kojem su upotrebljene dvije bombe, ukazuje na to da je ovaj sportski objekat planska meta.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren i blokirali taj dio grada.

Forenzičari i inspektori su na licu mjesta i prikupljaju dokaze.

O svemu je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje rukovodi istragom.

Vjeruje se da će snimci sa sigurnosnih kamera na teretani i okolnim objektima pomoći u identifikaciji napadača koji su iskoristili sitne sate za izvršenje djela.

Bezbjednost građana

Iako žrtava nema, stanari okolnih zgrada uznemireni su zbog ponovljene detonacije. Policija trenutno radi na utvrđivanju motiva napada, kao i na provjeri da li su ovi incidenti povezani sa eventualnim pokušajima iznude ili neraščišćenim računima od ranije.

Istraga je u toku, a više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja MUP-a.