Australija uvodi brutalne zabrane za kockanje, evo šta se sve mijenja

Australija je objavila da će zabraniti oglase za kockanje u kojima se pojavljuju poznate osobe te ograničiti internetsko oglašavanje, u nastojanju da odgovori na zabrinutost za javno zdravlje.

Ipak, nove mjere ne idu toliko daleko koliko je preporučeno u vladinoj istrazi.

Gotovo tri godine nakon što je analiza preporučila potpunu zabranu onlajn oglašavanja kockanja zbog ogromnog porasta troškova za javno zdravstvo, premijer Entoni Albanezi u četvrtak je objavio da će njegova vlada dozvoliti onlajn oglase samo prijavljenim korisnicima starijima od 18 godina, piše Rojters.

Kompanije za oglašavanje kockanja, koje značajno doprinose prihodima komercijalnih televizija i sportskih saveza, već se suočavaju sa ograničenjima u pogledu učestalosti i vremena emitovanja. Nove, šire mjere uključuju ograničenje od tri oglasa po satu između 6:00 i 20:30 časova, uz potpunu zabranu tokom prenosa sportskih događaja uživo unutar tog vremenskog okvira.

Paket mjera, koji stupa na snagu 2027. godine, bavi se problemom koji je opterećivao Albanezijevu vladu lijevog centra uprkos rekordnoj većini u parlamentu. Nezavisni poslanici tvrde da je Albanezi presporo rješavao problem kockanja, za koji se procjenjuje da je Australijance prošle godine koštao 34 milijarde australijskih dolara, što je najviše po stanovniku na svijetu.

Kritike zbog nedovoljne zaštite djece

"Nijedan roditelj u ovoj zemlji ne bi pristao da mu djeca gledaju oglase za kockanje", izjavio je Tim Kostelo, glavni zagovornik Saveza za reformu kockanja, osvrćući se na odredbu novog zakona koja zahtijeva od korisnika da se odjave ako ne žele da vide takve oglase. "Vlada ne bi smjela da tvrdi da štiti djecu od oglašavanja kockanja tražeći od roditelja da se odjave. Odgovornost bi trebalo da bude isključivo na kompanijama za kockanje i platformama."

Albanezi: Najznačajnija reforma kockanja ikad

Međutim, premijer Albanezi stao je iza novih pravila, nazivajući ih "najznačajnijom reformom kockanja koja je ikada sprovedena". "Vlada preduzima odlučne mjere kako bi se uhvatila u koštac sa društvenim i javnozdravstvenim problemima povezanim sa kockanjem", poručio je u saopštenju.

Dodao je da je cilj pravila smanjiti izloženost djece štetnosti kockanja zaustavljanjem "poplave oglasa" sa kojima su se suočavala. Oglasi će takođe biti zabranjeni na radiju u vrijeme odlaska i povratka djece iz škole. Korišćenje poznatih osoba i sportskih zvijezda u promocijama kockanja biće zabranjeno, kao i isticanje brendova kladionica na sportskim terenima te na dresovima igrača i službenih lica.

Zabrana će vjerovatno uticati na kompanije za onlajn kockanje kao što su Flater Entertejnment (Flutter Entertainment), vlasnik najpopularnije australijske aplikacije za klađenje Sportsbet (Sportsbet), i Entejn (Entain), vlasnik trećeplasirane aplikacije Ladbroks (Ladbrokes). Akcije druge po veličini kompanije za kockanje, Tabkorp Holdings (Tabcorp Holdings), pale su za 1,9 odsto u poslijepodnevnom trgovanju, prenosi Indeks.hr.