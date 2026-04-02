Tramp: Vratićemo Iran u kameno doba (VIDEO)

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će svoju vojnu misiju u Iranu završiti "vrlo brzo", da su do sada postignute "ubjedljive pobjede", ali da će Sjedinjene Američke Države "izuzetno snažno" udariti Iran u naredne dvije do tri nedjelje.

Tramp je u obraćanju naciji iz Bijele kuće rekao da će SAD uništiti sve iranske elektrane i da će gađati naftna postrojenja, ako se sa iranskim liderima ne postigne dogovor, prenosi Ci-Bi-Es.

- Od početka operacije "Epski bijes" sam jasno stavio do znanja da ćemo nastaviti dok se naši ciljevi u potpunosti ne ostvare. Zahvaljujući napretku koji smo postigli, večeras mogu da kažem da smo na dobrom putu da uskoro, veoma brzo, završimo sve američke vojne ciljeve. Udarićemo ih izuzetno snažno u naredne dvije do tri nedjelje. Vratićemo ih u kameno doba, gdje im je i mjesto - rekao je Tramp.

Tramp je podsjetio Ameriku da su prošli ratovi - Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, Korejski rat, Vijetnamski rat i rat u Iraku - trajali godinama, dok očekuje da će se ova operacija uskoro završiti.

- U ovoj smo vojnoj operaciji, tako moćnoj, tako briljantnoj, protiv jedne od najmoćnijih zemalja već 32 dana, a zemlja je uništena. U međuvremenu, razgovori su u toku. Promjena režima nije bio naš cilj. Nikada nismo rekli promjena režima. Ali do promjene režima je došlo zbog smrti svih njihovih prvobitnih vođa. Svi su mrtvi. Nova grupa je manje radikalna i mnogo razumnija - ocijenio je Tramp.

Istakao je da će SAD, ako "ne bude postignut dogovor, usmjeriti pogled na ključne mete", i da bi američka vojska mogla "veoma snažno i vjerovatno istovremeno da pogodi svaku njihovu elektranu".

Tramp je zaprijetio da će u slučaju da ne bude postignut dogovor gađati postrojenja iranske naftne industrije.

- U protekle četiri nedjelje, naše oružane snage su ostvarile brze, odlučne, ubjedljive pobjede na bojnom polju. Pobjede kakve je malo ko ikada vidio. Nikada u istoriji ratovanja neprijatelj nije pretrpio tako jasne i razorne gubitke velikih razmjera za samo nekoliko nedjelja. Naši neprijatelji gube, a Amerika, kao što je to bio slučaj pet godina pod mojim predsjedništvom, pobjeđuje, i sada pobjeđuje više nego ikada ranije - rekao je Tramp.

On je rekao da je iranska mornarica uništena, i da je "dramatično smanjena" sposobnost te zemlje da lansira rakete i dronove, kao i da se "ključni strateški ciljevi" rata "bliže završetku".

Tramp je odao priznanje za 13 američkih vojnika koji su poginuli u sukobu sa Iranom na Bliskom istoku.

- Položili su svoje živote u ovoj borbi kako bi spriječili da se naša djeca ikada suoče sa nuklearnim Iranom. Pozdravljamo ih i sada im moramo odati počast tako što ćemo ispuniti misiju za koju su dali svoje živote - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je rekao da bi bez ove intervencije u Iranu "najnasilniji i najsuroviji režim na svijetu bio slobodan da sprovodi svoje kampanje terora, prisile, osvajanja i masovnih ubistava iza nuklearnog štita".

Tramp je dodao da "ne bi bilo ni Bliskog istoka ni Izraela u ovom trenutku" da nije raskinuo nuklearni sporazum sa Iranom iz doba bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame, i naveo da je Iran bio "na pragu" da izgradi nuklearno oružje, i da je predstavljao egzistencijalnu prijetnju SAD i "slobodnom svijetu".

Rekao je i da su iranski zvaničnici "takođe brzo gradili ogromne zalihe konvencionalnih balističkih raketa" i da bi uskoro imali rakete koje bi mogle da dođu do ciljeva u SAD, Evropi i "praktično bilo kojem drugom mjestu na zemlji".

On je rekao da je Iran odgovoran za visoke cijene gasa, i da druge zemlje moraju da "zauzmu" Ormuski moreuz.

- Mnogi Amerikanci su zabrinuti zbog nedavnog rasta cijena benzina kod kuće. Ovaj kratkoročni porast je u potpunosti rezultat poremećenih terorističkih napada iranskog režima na komercijalne tankere za naftu i susjedne zemlje koje nemaju nikakve veze sa sukobom - istakao je Tramp.

Dodao je da zemlje koje u velikoj mjeri zavise od Ormuskog moreuza, glavne naftne rute koju je Iran zatvorio od početka sukoba, "moraju da se brinu o tom prolazu", i da "odu do moreuza i jednostavno ga zauzmu".

Tramp je predložio zemljama koje ne mogu same da kupe dovoljno goriva, zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, da ga kupe od SAD.

Prema njegovim riječima, kada se sukob završi, "moreuz će se prirodno otvoriti".

Tramp je u svom prvom obraćanju naciji u udarnom terminu, od početka rata u Iranu 28. februara, signalizirao da želi da uskoro završi rat i izrazio je optimizam u vezi sa indirektnim razgovorima između SAD i Irana koji su se održali posljednjih dana.

Američki predsjednik je pohvalio saveznike SAD na Bliskom istoku, uključujući Izrael i nekoliko arapskih država i nije direktno kritikovao NATO, nakon što je posljednjih dana izrazio frustracije prema tom savezu zbog toga što su zemlje članice odbile da pomognu SAD da otvore Ormuski moreuz, kroz koji se transportuje petina svjetskih zaliha nafte.