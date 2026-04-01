Evo zašto bi se ovi znakova najbolje snašli na pustom ostrvu

Dok bi neki odmah paničili, drugi bi brzo postavili sklonište, pronašli način da ulove ribu i usput organizovali plan preživljavanja. Ako je verovati astrologiji, neki horoskopski znaci bi se ipak bolje snašli na pustom ostrvu nego drugi.

Evo pet znakova koji imaju najbolje šanse da izađu kao pobednici iz ove vrste avanture.

Jarac

Jarci su poznati po svojoj disciplini, izdržljivosti i nevjerovatnoj sposobnosti da ostanu zajedno kada stvari postanu teške. Dok bi drugi očajavali nad sudbinom, Jarac bi već u prvim satima procenio resurse, postavio prioritete i počeo da rješava problem po problem.

Na pustom ostrvu, ne bi trošio energiju na paniku, već na konkretne stvari: gdje pronaći vodu, kako izgraditi sklonište i šta učiniti da bi prežiieo što je duže moguće. Nije mu strana žrtva, i upravo ta osobina pravi ogromnu razliku u ovakvim situacijama.

Djevica

Ako postoji jedan znak koji bi preživljavanje pretvorio u detaljan plan od deset koraka, to je Djevica. Praktične, analitične i snalažljive, Djevice brzo primećuju stvari koje bi drugi mogli propustiti - korisne biljke, bezbjednije mjesto za sklonište ili najbolji način za organizovanje zaliha.

Pored toga što je racionalna, Djevica takođe ima snažnu potrebu da unese red u haos. A red je ono što može biti ključno na pustom ostrvu. Možda ne uživa u neuređenim uslovima, ali bi svakako znala kako da ih drži pod kontrolom.

Škorpija

Škorpije su izuzetno jake mentalno i teško ih je slomiti. Kada se suoče sa ekstremnim okolnostima, često pokazuju nevjerovatnu otpornost i prilagodljivost. Na pustom ostrvu, ova unutrašnja snaga bi bila njihovo najveće oružje.

Ne odustaju lako i imaju snažan instinkt za preživljavanje. Škorpije bi brzo shvatile da nema smisla dramatizovati i fokusirale bi se na ono što moraju da urade. Tiho, uporno i bez previše reči, radile bi ono što je neophodno da bi preživjele.

Strijelac

Za razliku od znakova koji vole kontrolu i rutinu, Strijelac bi čak mogao pronaći dozu uzbuđenja u životu na pustom ostrvu. Avanturistički nastrojen, hrabar i sklon istraživanju, ne plaši se nepoznatog. Zato bi mu bilo lakše da se prilagodi novim okolnostima.

Strijelac bi istraživao ostrvo, isprobavao različite načine preživljavanja i mnogo bolje se nosio sa izolacijom od većine drugih znakova. Njegov optimizam bi mu bio velika prednost, pomažući mu da održi vjeru da postoji izlaz čak i u teškim vremenima.

Bik

Na prvi pogled, možda ne djeluje kao logičan izbor, ali Bikovi posjeduju osobine koje su veoma korisne u teškim uslovima. Izdržljivi su, praktični i znaju kako da štede energiju. Neće žuriti niti praviti nepotrebne poteze, već će strpljivo graditi samopouzdanje korak po korak.

Bikovi vole udobnost, ali upravo zato bi imali jak motiv da što prije stvore podnošljivije životne uslove. Kada se jednom za nešto odluče, teško ih je pokolebati, a ta tvrdoglavost na pustom ostrvu može biti velika prednost.

