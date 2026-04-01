Logo
Large banner

Kćerka (7) nakon svađe s majkom bacila kroz prozor torbu punu para

Autor:

ATV
01.04.2026 21:50

Komentari:

0
Кћерка (7) након свађе с мајком бацила кроз прозор торбу пуну пара
Foto: ATV

Problemi sa tinejdžerima dobro su poznati većini roditelja, a porodične svađe često znaju da izmaknu kontroli i poprime neočekivan tok.

Ipak, jedan slučaj iz Moskve podigao je priče o dječjem buntu na potpuno novi nivo.

Prema navodima ruskih medija, u moskovskom okrugu Meščanski odigrao se nesvakidašnji incident u kojem je glavnu ulogu imala djevojčica, rođena 2018. godine.

Nakon svađe sa majkom, djevojčica je, kako se navodi, odlučila da joj se osveti tako što je njenu torbu bacila kroz prozor stana.

U torbi se, prema istim izvorima, nalazilo čak 88.000 dolara u novčanicama od po 100 dolara (oko 80.000 evra). Ono što je uslijedilo dodatno je zakomplikovalo cijelu situaciju.

Izveštaji lokalnih medija razlikuju se u detaljima, ali se uglavnom slažu da su torbu na ulici pronašli tinejdžeri. Navodno su dio novčanica spalili, dok je ostatak novca bio razbacan po okolini.

Televizijski kanal "REN TV" prenio je i neobičnu tvrdnju da su "vrane letjele iznad glava zapanjenih prolaznika noseći novčanice u kljunovima", iako nije potvrđeno da li se to zaista dogodilo.

Prema izvještajima Telegram kanala Mash i ruske novinske agencije TASS, tinejdžeri su navodno zadržali 83.000 dolara, dok je ostatak novca uništen.

Сидни Свини

Scena

Kako je Sidni Svini postala "mašina za novac"

Nakon toga, oni su obavijestili svoje roditelje o neobičnom pronalasku, a roditelji su odmah kontaktirali policiju.

TASS, pozivajući se na izvore iz policije, navodi da trenutno nedostaje oko 5.000 dolara, dok sudbina ostatka novca još nije u potpunosti razjašnjena.

Da li je dio novca zaista spaljen ili su ga, kako se tvrdi, odnijele ptice, ostaje nepoznato.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nesvakidašnjeg slučaja. Očekuje se da će, nakon razjašnjenja situacije, novac biti vraćen vlasnici, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

novac

Svađa

kćerka

majka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

Zanimljivosti

Stiže novac za stanove i automobile: Da li ste među ova 4 srećna znaka?

4 d

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Pjevači zarađuju i nakon smrti: Evo ko uzima novac od njihovih pjesama

4 d

0
Април доноси новац и срећу за рођене у овим данима

Zanimljivosti

April donosi novac i sreću za rođene u ovim danima

6 d

0
Заплијењени предмети у Бијељини

Hronika

Akcija ''Orion'' u Bijeljini: Hapšenja i zapljena droge i novca

6 d

0

Više iz rubrike

Китови

Zanimljivosti

U Japanu počela sezona lova na kitove

4 d

0
Облачно вријеме и олуја

Zanimljivosti

Misteriozni bljeskovi na nebu iz 1950. i dalje zbunjuju

4 d

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ovaj horoskopski znak ulazi u period velikih dešavnja

4 d

0
Ова 3 знака коначно рјешавају дугове и све муке са парама

Zanimljivosti

Ova 3 znaka konačno rješavaju dugove i sve muke sa parama

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner