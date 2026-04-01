Kćerka (7) nakon svađe s majkom bacila kroz prozor torbu punu para

Problemi sa tinejdžerima dobro su poznati većini roditelja, a porodične svađe često znaju da izmaknu kontroli i poprime neočekivan tok.

Ipak, jedan slučaj iz Moskve podigao je priče o dječjem buntu na potpuno novi nivo.

Prema navodima ruskih medija, u moskovskom okrugu Meščanski odigrao se nesvakidašnji incident u kojem je glavnu ulogu imala djevojčica, rođena 2018. godine.

Nakon svađe sa majkom, djevojčica je, kako se navodi, odlučila da joj se osveti tako što je njenu torbu bacila kroz prozor stana.

U torbi se, prema istim izvorima, nalazilo čak 88.000 dolara u novčanicama od po 100 dolara (oko 80.000 evra). Ono što je uslijedilo dodatno je zakomplikovalo cijelu situaciju.

Izveštaji lokalnih medija razlikuju se u detaljima, ali se uglavnom slažu da su torbu na ulici pronašli tinejdžeri. Navodno su dio novčanica spalili, dok je ostatak novca bio razbacan po okolini.

Televizijski kanal "REN TV" prenio je i neobičnu tvrdnju da su "vrane letjele iznad glava zapanjenih prolaznika noseći novčanice u kljunovima", iako nije potvrđeno da li se to zaista dogodilo.

Prema izvještajima Telegram kanala Mash i ruske novinske agencije TASS, tinejdžeri su navodno zadržali 83.000 dolara, dok je ostatak novca uništen.

Scena Kako je Sidni Svini postala "mašina za novac"

Nakon toga, oni su obavijestili svoje roditelje o neobičnom pronalasku, a roditelji su odmah kontaktirali policiju.

TASS, pozivajući se na izvore iz policije, navodi da trenutno nedostaje oko 5.000 dolara, dok sudbina ostatka novca još nije u potpunosti razjašnjena.

Da li je dio novca zaista spaljen ili su ga, kako se tvrdi, odnijele ptice, ostaje nepoznato.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nesvakidašnjeg slučaja. Očekuje se da će, nakon razjašnjenja situacije, novac biti vraćen vlasnici, prenosi Telegraf.