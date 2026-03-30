Akcija ''Orion'' u Bijeljini: Hapšenja i zapljena droge i novca

Dvije osobe uhapšene su u Bijeljini u akciji "Orion", usmjerenoj na suzbijanje krivičnih djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, "Omogućavanje uživanja opojnih droga“, "Falsifikovanje isprave“ i "Krivotvorenje novca".

Akcija je sprovedena u petak, 27. marta, a u njoj su uhapšeni S.R. i A.T.

Policija je tokom akcije zaplijenila određenu količinu droge, novac, kao i druge predmete koji se dovode u vezu sa pomenutim krivičnim djelima.

Hronika Detalji tragedije: Jedan pripadnik MUP-a Srpske poginuo, drugi kritično

"Na osnovu Naredbe Okružnog suda u Bijeljini, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres na tri lokaciji na području grada Bijeljine koje koriste osumnjičena lica. Tom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto više pvc pakovanja u kojima se nalazila bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain ukupne mase 61,9 grama, novac u različitim apoenima, vakumirka, digitalne vage, predmeti sa tragovima bijele praškaste materije na sebi, mobilni telefoni, dokumenti, novčanice za koje se sumnja da su falsifikovane kao i ostali predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Svijet Otišao na sahranu prijatelja, a u kovčegu je bila njegova majka

Uhapšeni S.R. je uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat u nadležnost i na dalje postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.