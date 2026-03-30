Krao telefone i podizao hiljade sa tuđih kartica

30.03.2026 09:12

Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su N. R. (44) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela krađa i falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Kako se sumnja, on je 6. decembra prošle godine, u Prokuplju, ukrao mobilni telefon, kao i novčanik sa karticama, nakon čega je na bankomatu, koristeći jednu od ukradenih kartica, izvršio podizanje novca u iznosu od 25.000 dinara i za navedeni iznos oštetio sedamdesetdvogodišnjeg muškarca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Takođe, protiv N. R. biće podnijeta i krivična prijava zbog sumnje da je 5. januara ove godine, na sličan način, izvršio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, oštetivši tom prilikom šezdesetdvogodišnjeg muškarca za 15.000 dinara, prenosi Telegraf.

