U dvorištu srednje škole u Mostaru izgorjelo šest automobila

U dvorištu Srednje ekonomske škole u mostarskom naselju Konak izgorjelo je šest automobila.

Požar su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar s dva vatrogasna vozila.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku izbijanja požara, a kada je riječ o materijalnoj šteti - na fotografijama se može vidjeti da su vozila u potpunosti uništena.

Uviđaj obavljaju policijske ekipe nakon čega će biti poznato više informacija.

(Kliks)