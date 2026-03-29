Još jedan sudar u BiH, ima povrijeđenih

Oko 16 časova prijavljena je saobraćajna nesreća na Stupu, u kojoj su učestvovala dva vozila.

Prema prvim informacijama, dvije osobe su povrijeđene i prevezene su na KUM radi ukazivanja ljekarske pomoći, rekli su iz Operativnog centra KS za Avaz.

Na mjesto nesreće odmah su izašle nadležne službe, uključujući policiju i ekipe Hitne pomoći, koje su pružile prvu pomoć povrijeđenima i osigurale mjesto događaja.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, dok saobraćaj na toj dionici trenutno protiče usporeno zbog uviđaja.