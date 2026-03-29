Užas u Srpskoj: U zgradi u kojoj se nalazi i vrtić pronađeno tijelo

Tijelo jedne osobe pronađeno je u zgradi u kojoj je smješten i vrtić u opštini Petrovac, saznaje ATV.

Tijelo je pronađeno nakon što su mještani u subotu policiji prijavili nestanak korisnika stana, koga nisu vidjeli nekoliko dana.

Inače, vrtić se nalazi na prvom spratu objekta, dok je stan u kojem je tijelo pronađeno na drugom.

Nakon izlaska ljekara-mrtvozornika na lice mjesta danas je izvršen uviđaj, te je utvrđeno da u cijelom slučaju nema elemenata krivičnog djela i da se radi o prirodnoj smrti.