Užas u Srpskoj: U zgradi u kojoj se nalazi i vrtić pronađeno tijelo

Autor:ATV
29.03.2026
15:29
Komentari:1
Tijelo jedne osobe pronađeno je u zgradi u kojoj je smješten i vrtić u opštini Petrovac, saznaje ATV.
Tijelo je pronađeno nakon što su mještani u subotu policiji prijavili nestanak korisnika stana, koga nisu vidjeli nekoliko dana.
Inače, vrtić se nalazi na prvom spratu objekta, dok je stan u kojem je tijelo pronađeno na drugom.
Nakon izlaska ljekara-mrtvozornika na lice mjesta danas je izvršen uviđaj, te je utvrđeno da u cijelom slučaju nema elemenata krivičnog djela i da se radi o prirodnoj smrti.
