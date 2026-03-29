Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo lovca

ATV

29.03.2026

10:50

Foto: GSS Žepče

Potraga za nestalim lovcem Ismetom Halilovićem iz Gornje Liješnice kod Maglaja završena je tragično nakon što je njegovo tijelo pronađeno na području sela Komšić u opštini Žepče.

Prijava nestanka

Dana 28. marta 2026. godine, u večernjim satima, dok je stanica GSS Žepče obilježavala svoju osmu godišnjicu kroz obuku u zimskim uvjetima, u 23 sata zaprimljen je poziv iz Policijske uprave Žepče o nestanku lovca Ismeta Halilovića (70) iz Gornje Liješnice, opština Maglaj.

Prema dostupnim informacijama, nestali je posljednji put viđen istog dana oko 14 sati, kada se udaljio u nepoznatom pravcu.

U potragu su već bili uključeni pripadnici Policijske stanice Maglaj, Policijske uprave Žepče, Profesionalne vatrogasne jedinice Maglaj, lovci, Civilna zaštita Maglaja, spasilački timovi iz Maglaja, kao i lokalno stanovništvo.

Na teren je odmah upućeno devet spasilaca Gorske službe spašavanja Žepče.

Pronalazak tijela

Nakon dolaska na lokaciju zaprimljena je informacija da je na lokalitetu potoka Bijele vode pronađeno tijelo nestale osobe.

Nakon što je mrtvozornik Doma zdravlja Žepče konstatovao smrt pronađene osobe, nadležni policijski službenici Policijske uprave Žepče izvršili su uviđaj, a pripadnici GSS Žepče pristupili su zahtjevnoj akciji transporta tijela.

- Transport je uspješno završen u 5.50 časova, kada je tijelo predano pogrebnom društvu, dok je cijela akcija okončana u 6.20 časova povratkom spasilaca u bazu u Žepču - rečeno je iz GSS Žepče.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

