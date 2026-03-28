Logo
Large banner

Jedna osoba poginula na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši

Autor:

ATV

28.03.2026

19:25

Komentari:

0
Удес на брзој цести, једна особа погинула
Foto: Viber grupa

Jedna osoba poginula je na brzom putu između Banjaluke i Laktaša, nezvanično saznaje ATV.

Policijska uprava Banjaluka potvrdila je da se udes dogodio, ali do završetka uviđaja nisu mogli da daju više detalja.

"Danas oko 17 časova na dijelu magistralnog puta Banjaluka - Laktaši u mjestu Novakovići dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke Audi", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Brza cesta Banjaluka-Laktaši, na dijelu od kamere u Zalužanima i dalje je zatvorena.

Na licu mjesta se nalazi dežurni tužilac i uviđaj je u toku.

Удес

Hronika

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Jedna osoba poginula na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner