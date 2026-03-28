Jedna osoba poginula na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši

Jedna osoba poginula je na brzom putu između Banjaluke i Laktaša, nezvanično saznaje ATV.

Policijska uprava Banjaluka potvrdila je da se udes dogodio, ali do završetka uviđaja nisu mogli da daju više detalja.

"Danas oko 17 časova na dijelu magistralnog puta Banjaluka - Laktaši u mjestu Novakovići dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo marke Audi", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Brza cesta Banjaluka-Laktaši, na dijelu od kamere u Zalužanima i dalje je zatvorena.

Na licu mjesta se nalazi dežurni tužilac i uviđaj je u toku.