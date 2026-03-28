Muškarac teško povrijeđen prilikom prevrtanja automobila

Na magistralnom putu M16.2, na dionici Prozor/Rama – Jablanica, jutros oko 08:40 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

Prema informacijama iz MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, do nesreće je došlo usljed prevrtanja putničkog vozila marke Ford Fiesta, iz za sada neutvrđenih razloga.

Svijet Ukradeno 12 tona čokolade ''Kit Ket''

U vozilu su se nalazile dvije osobe, a jedna od njih, rođena 2004. godine iz Prozora/Rame, zadobila je teške tjelesne povrede. Povrijeđena osoba je nakon ukazane prve pomoći hitno prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar radi daljnjeg liječenja.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici policije i hitne pomoći, a saobraćaj na ovoj dionici bio je otežan tokom trajanja uviđaja.

– Nesreća je prijavljena jutros, a okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja vozila još se utvrđuju – potvrdila je portparolka MUP-a HNK Ilijana Miloš za Crnu Hroniku.

Društvo Drama u BiH: Više porodica odsječeno od svijeta

Više informacija očekuje se nakon završetka istrage.