Muškarac ostao bez oka usred žestoke tuče

Pripadnici beogradske policije uhapsili su u četvrtak M. K. (31) zbog sumnje da je brutalno pretukao S. P. u naselju Voždovac, nanijevši mu trajne i teške tjelesne povrede.

Napad se dogodio početkom decembra 2025. godine u Ulici Ignjata Joba. Prema nezvaničnim informacijama, M. K. je zajedno sa još dva saučesnika presreo žrtvu, nakon čega je uslijedilo zvjersko batinanje.

Osumnjičeni je prvo koristio palicu kojom je mladića udarao u glavu, a potom je na pesnicu stavio "bokser" i nastavio sa udarcima.

Povrede koje je S. P. zadobio opisane su kao jezive. Usljed siline udaraca metalnim predmetom direktno u lice, mladić je zadobio teške povrede oka, zbog kojih je, uprkos naporima ljekara, potpuno oslijepio na jedno oko.

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati. On će dobiti krivičnu prijavu "Teške tjelesne povrede". Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu, a policija nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku preostala dva lica koja su učestvovala u ovom incidentu, prenosi Telegraf.rs.