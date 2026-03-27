Logo
Large banner

Žrtva grupnog silovanja preminula putem eutanazije: Imala je tri posljednje želje

Autor:

ATV

27.03.2026

20:00

Komentari: 0

0
Ноелија Кастиљо Рамос дјевојка умрла путем еутаназије
Foto: YouTube/Screenshot

Noelija Kastiljo Ramos (25) iz Barselone preminula je juče putem eutanazije nakon dugotrajne pravne bitke koja je potresla špansku i svjetsku javnost.

Iako je procedura bila zakazana još za 2024. godinu, njen otac Heronimo pokušao je da je zaustavi sudskim putem. Ipak, španski sudovi i Evropski sud za ljudska prava podržali su Noelijinu želju za potpomognutom smrću, uvažavajući njenu patnju koja traje od djetinjstva.

Trauma koja je obilježila mladost

Noelija je odrasla u disfunkcionalnoj porodici, zbog čega je sa 13 godina predata na staranje državi usljed zanemarivanja od strane roditelja. Tokom tinejdžerskih dana preživjela je više seksualnih napada, od kojih je posljednji bio najstrašnije grupno silovanje od strane trojice muškaraca.

U očaju, pokušala je samoubistvo skokom sa visine, što je preživjela, ali je ostala nepokretna. Od tada, Noelija je živjela sa neprestanim fizičkim bolom i mentalnom traumom, koje je opisivala kao "nepodnošljive i neizdržive". U svojim posljednjim javnim obraćanjima, jasno je poručila da želi da "umre dostojanstveno".

Tri posljednje želje pred odlazak

Prije same procedure, mlada žena je otkrila svoje tri posljednje želje koje su za nju predstavljale simboliku vraćanja kontrole nad sopstvenim tijelom:

Željela je da u svojim posljednjim trenucima nosi prelepu haljinu

Željela je da bude potpuno našminkana

Izričito je zahtjevala da njen otac ne bude prisutan u sobi, dok je majka bila uz nju do samih završnih faza procesa

Sukob sa ocem i majčina bolna podrška

Noelija je bila veoma kritična prema svom ocu zbog njegovog pokušaja da pravno blokira eutanaziju. "On me nikada ne zove niti mi piše", izjavila je u emisiji "Y ahora Sonsoles". „"Zašto želi da me ostavi u životu, samo da bih ležala u bolnici?"

Njena majka Jolanda, iako se duboko protivila ćerkinoj odluci, obećala je da će ostati uz nju do kraja. "Ne slažem se sa tim, ali uvijek ću biti na njenoj strani", rekla je Jolanda.

Noelija je istakla da niko od članova porodice nije bio za eutanaziju, jer su je smatrali stubom porodice, ali je dodala: "Sreća oca, majke ili sestre ne smije biti ispred sreće ili tuge ćerkinog života. Samo želim da odem u miru i prestanem da patim."

U Španiji je potpomognuta smrt legalizovana 2021. godine, a Noelijin slučaj ostaće upamćen kao jedan od najtužnijih od tada, prenosi Stil Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

eutanazija

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner