Agent Tajne službe upucao sam sebe dok je bio na zadatku

Agent Tajne službe, zadužen za obezbjeđenje Džil Bajden, slučajno je upucao sebe u nogu dok je bio na dužnosti na aerodromu u Filadelfiji.

Do incidenta je došlo u petak oko 8.30 ujutru, dok je agent bio angažovan na zadatku zaštite Bajdenove, saopštio je portparol Tajne službe.

Agent je zadobio povredu koja nije opasna po život, nakon onoga što je federalna agencija opisala kao "neoprezno rukovanja službenim oružjem".

Bajdenova u tom trenutku nije bila prisutna, niti su njene aktivnosti bile poremećene ovim incidentom, dodao je portparol.

Policajac se trenutno nalazi na procjeni u obližnjoj bolnici i u stabilnom je stanju. Nije bilo drugih povrijeđenih.

"Kancelarija za profesionalnu odgovornost Tajne službe ispitaće sve činjenice i okolnosti ovog događaja", rekao je portparol Tajne službe Nejt Hering.

"Zahvalni smo našim partnerima iz policije i službi javne bezbjednosti koji su pružili medicinsku pomoć, dodaje se.

Prema preliminarnim izvještajima, agent je slučajno opalio iz svog oružja dok se nalazio u neobilježenom vozilu marke "Šervole SUV", u blizini pristupne tačke 1 "PIA Vej" i zgrade Pensilvanija taver.

Policija je obezbijedila područje ispred terminala C na Međunarodnom aerodromu u Filadelfiji, kod šaltera Amerikan Erlajnsa, prenosi KYW Radio.

Policajci su viđeni kako okružuju crni Ševi Suburban unutar obezbjeđenog prostora. Prtljažnik vozila i prednja desna vrata bili su otvoreni.

Na lice mjesta stigla je i medicinska ekipa, koja je potom napustila lokaciju, a za njom i jedno policijsko vozilo.

Opsadno stanje na aerodromu

Bezbjednost na aerodromu u Filadelfiji ove nedjelje bila je narušena zbog djelimične obustave rada vlade, zbog koje su službenici TSA radili bez plate.

Više kontrolnih punktova TSA ostalo je zatvoreno i u petak, dok je aerodrom pokušavao da "optimizuje operacije", prenosi USA Today.

Bezbjednosne kontrole na terminalima A-Vest, F i C – gdje se incident dogodio – navodno su zatvorene.

Putnici i dalje mogu da lete iz tih terminala, ali moraju da prođu kontrolu na drugim terminalima.

Zbog prekida finansiranja, zaposleni u TSA rade bez plate još od sredine februara.

Senat je rano u petak pokrenuo proceduru za okončanje budžetskog zastoja i odobrio sredstva za Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti (DHS), kako bi se isplatile plate TSA službenicima, Obalskoj straži i Federalnoj agenciji za upravljanje vanrednim situacijama, između ostalih.

Dogovor, koji je Senat jednoglasno usvojio bez glasanja poimence, sada ide u Predstavnički dom, koji bi mogao da ga razmatra već danas.

Ipak, predsjedavajući Majk Džonson izjavio je da će prvo morati da se konsultuje sa republikancima o daljim koracima, budući da su nezadovoljni jer nije finansiran cijeli resor.

Pod sve većim pritiskom da se riješi 42-dnevni zastoj oko finansiranja Ministarstva unutrašnje bezbjednosti, rješenje se nazire u poslednjem trenutku, tik prije nego što su radnici TSA trebalo da propuste još jednu platu u petak.

Predsjednik Donald Tramp rekao je da će potpisati nalog za hitnu isplatu plata TSA agentima, navodeći da želi da što prije zaustavi "haos na aerodromima", prenosi "B92".

Dogovor ne uključuje ograničenja koja su demokrate tražile kako bi obuzdale predsjednikovu politiku masovnih deportacija.

Više od 300 radnika TSA dalo je otkaz, a broj neopravdanih izostanaka naglo je porastao od početka krize, što je dovelo do dužih čekanja i problema u kontroli putnika.

Savezna vlada je počela da angažuje agente Imigracione i carinske službe (ICE) kako bi pomogli u obezbjeđenju.

Ovaj potez naišao je na oštre kritike demokrata, aktivista za ljudska prava i pojedinih republikanaca, koji upozoravaju da ICE agenti nisu obučeni za takve zadatke i da to može dodatno pogoršati situaciju.

Tramp je ranije izjavio da neće potpisati sporazum o finansiranju ukoliko Kongres ne usvoji i kontroverzni zakon o promjeni načina registracije birača u SAD.