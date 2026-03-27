INTERVJU Milorad Dodik: Pomoć penzionerima, veće plate...

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavljuje povećanje aprilskih plata za budžetske korisnike, nastavak redovne isplate penzija i moguću jednokratnu pomoć penzionerima u drugoj polovini godine.

Poruka je da nijedna socijalna kategorija neće biti zanemarena, uz najavu novih mjera podrške građanima i privredi radi ublažavanja ekonomskih pritisaka.

Predsjednik SNSD-a govorio je o planovima za budućnost Republike Srpske. Već sljedeći mjesec očekuju se povećanja plata budžetskim korisnicima.

"Finale onoga što smo planirali prošle godine, što smo veoma ambiciozno najavljivali prošle godine povećanje plata, boračkog dodatka, penzija koje se već isplaćuju, tako aprilska plata će biti povećana budžetskim potrošačima", rekao je Dodik.

Penzionerima za ovu godinu planirano je izdvajanje u iznosu od dvije milijarde i dvjesta miliona maraka. U drugoj polovini godine planiran je jedan vid jednokratne pomoći penzionerima ukoliko sistem bude mogao da izdrži.

"Ni jedna socijalna grupa neće ostati ne primjećena u tom pogledu i mi ćemo se baviti tim poslovima veoma ažurno", kaže Dodik.

Predsjednik se osvrnuo i na najavljeni novi model finansijske pomoći građanima i privrednim subjektima, kojim će se ublažiti ekonomski pritisak uzrokovan rastom cijena goriva.

"Idemo da nađemo mehanizam kako će to da ide u korist naših građana, pa smo rekli 20% od akcize, a onda su oni tek vidjeli da su akcize male, to je ništa, pa čekajte jeste li tražili smanjenje akcize, evo smanjićemo, ali na jedan drugi način, ne savjet ministara nego kako doći da naši ljudi imaju", poručio je Dodik u intervjuu za ATV.

