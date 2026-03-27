Ko u Srpskoj ima pravo na povrat novca za gorivo

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, po hitnom postupku, set prijedloga izmjena zakona o platama u javnom sektoru Republike Srpske, ali i mjere za ublažavanje krize.

Iz Vlade je pojašnjeno koliko će povećanje plata iznositi, koliki će povrat za gorivo biti, ali i ko ima pravo na taj povrat.

Saopštenje Vlade prenosimo u cjelosti:

Vlada je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih u: javnim službama Republike Srpske, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, institucijama pravosuđa Republike Srpske, javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, oblasti kulture Republike Srpske, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, organima uprave Republike Srpske, te oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske.

Razlog za donošenje ovog seta zakona je uvećanje platnih koeficijenata za zaposlene u javnom sektoru, a u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih.

Platni koeficijenti se uvećavaju u određenom procentu i to tako da svi zaposleni ostvare uvećanje plate od 5%, dok se platni koeficijenti za sve državne službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova uvećavaju u procentu od 10%.

Predložena zakonska rješenja predstavljaju jednu od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, kao i poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u javnom sektoru.

Povrat za gorivo

Vlada Republike Srpske razmatrala je danas Informaciju o subvenciji akciza i odlučila da se odrekne 0,10 KM po litri naftnog derivata.

Način na koji bi se provodilo ukidanje akcize bio bi direktno na benzinskoj pumpnoj stanici gdje bi račun za gorivo bio umanjen za 0,10 KM po litri naftnog derivata.

Pravo na korišćenje ove subvencije bi imala sva pravna i fizička lica koja posjeduju ličnu kartu izdatu od strane MUP-a Republike Srpske i koja imaju BiH registarske tablice.

Banjska rehabilitacija penzionera

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zahtjevu za finansijsku pomoć Udruženju penzionera Republike Srpske, u svrhu realizacije projekta banjske rehabilitacije penzionera, te istu prihvata, te je zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da u Budžetu Republike Srpske za 2026. godinu obezbjede sredstva u iznosu 1.000.000,00 KM u navedenu svrhu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2026/27. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Odlukom se odobrava se upis 5.037 studenata u prvu godinu studija prvog ciklusa u akademskoj 2026/27. godini na javne visokoškolske ustanove u Republici. Od tog broja 2.574 studenata biće upisana na Univerzitet u Banjoj Luci, 2.183 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 220 studenata na Visoku medicinsku školu u Prijedoru, te 60 studenata na Visoku školu za turizam i hotelijerstvo u Trebinju.

Takođe, odobrava se upis 1.842 studenata u prvu godinu studija drugog ciklusa u akademskoj 2026/27. godini na javne visokoškolske ustanove u Republici, i to 941 student na Univerzitet u Banjoj Luci i 901 student na Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

750.000 za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, kojom se odobrava isplata u iznosu od 750.000 KM.

Sredstva u visini od po 21.428,50 KM se raspoređuju sljedećim nerazvijenim opštinama: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo. Takođe, po 21.428,50 KM dobiće i sljedeće izrazito nerazvijene opštine: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče, a opština Šekovići će dobiti 21.431,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava.

Među prioritetne projekte u tekućoj godini biće uvrštena još dva, i to: