Puhovac otkrio koliko trgovaca je prekršilo ograničenje marže

Ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Ned Puhovac izjavio je da Vlada i resorno ministarstvo čine sve kako bi povećanje cijena goriva i prehrambenih proizvoda bilo što podnošljivije za stanovništvo, te najavio dalje kontrole kako bi se spriječilo da neko profitira u ovoj situaciji.

"Sa mjerama koje smo preduzeli i koje ćemo preduzeti u narednim danima i uz narednim sedmicama, mislim da ćemo pomoći stanovništvu", rekao je Puhovac na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Srpske.

Puhovac je naveo da se i dalje nastavljaju inspekcijske kontrole cijena goriva na benzinskim pumpama, te da je prekršaja manje nego što je bilo na početku.

Republika Srpska Vlada Srpske odlučila: Skoro 70 miliona za povećanje plata

"Inspekcijske kontrole se nastavljaju, idu negdje i po dva, tri puta. Smanjuje se broj prekršaja u odnosu na onaj koji smo imali ranije kada je od 130 kontrolisanih do 60 bilo u prekršaju. Vjerovatno shvataju da ovakvu situaciju ne mogu da koriste u toj mjeri", istakao je Puhovac.

Govoreći o ograničenju marži koje su stupile na snagu u subotu, Puhovac je rekao da je izvršeno 55 nadzora, a da su 32 kontrolisana subjekta bila u prekršaju.

Tenis Banjaluka ponovo domaćin svjetskim teniskim zvijezdama

On je ukazao da je republička kontrola utvrdila prekršaje, ali da gradske kontrole nisu našle nijedan.

Prema njegovim riječima, glavni inspektor mu je najavio da će biti izvršene kontrole i sankcije za one koji nisu našli prekršaje tamo gdje ih je bilo.

"Cijene i dalje rastu, mi smo nastojali da ih obuzdamo i donekle smo ih obuzdali", zaključio je Puhovac.