Logo
Large banner

Puhovac otkrio koliko trgovaca je prekršilo ograničenje marže

Autor:

ATV

27.03.2026

16:34

Komentari:

0
Нед Пуховац
Foto: ATV / Branko Jović

Ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Ned Puhovac izjavio je da Vlada i resorno ministarstvo čine sve kako bi povećanje cijena goriva i prehrambenih proizvoda bilo što podnošljivije za stanovništvo, te najavio dalje kontrole kako bi se spriječilo da neko profitira u ovoj situaciji.

"Sa mjerama koje smo preduzeli i koje ćemo preduzeti u narednim danima i uz narednim sedmicama, mislim da ćemo pomoći stanovništvu", rekao je Puhovac na konferenciji za novinare nakon današnje sjednice Vlade Srpske.

Puhovac je naveo da se i dalje nastavljaju inspekcijske kontrole cijena goriva na benzinskim pumpama, te da je prekršaja manje nego što je bilo na početku.

Конференција Владе Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske odlučila: Skoro 70 miliona za povećanje plata

"Inspekcijske kontrole se nastavljaju, idu negdje i po dva, tri puta. Smanjuje se broj prekršaja u odnosu na onaj koji smo imali ranije kada je od 130 kontrolisanih do 60 bilo u prekršaju. Vjerovatno shvataju da ovakvu situaciju ne mogu da koriste u toj mjeri", istakao je Puhovac.

Govoreći o ograničenju marži koje su stupile na snagu u subotu, Puhovac je rekao da je izvršeno 55 nadzora, a da su 32 kontrolisana subjekta bila u prekršaju.

Тенис

Tenis

Banjaluka ponovo domaćin svjetskim teniskim zvijezdama

On je ukazao da je republička kontrola utvrdila prekršaje, ali da gradske kontrole nisu našle nijedan.

Prema njegovim riječima, glavni inspektor mu je najavio da će biti izvršene kontrole i sankcije za one koji nisu našli prekršaje tamo gdje ih je bilo.

"Cijene i dalje rastu, mi smo nastojali da ih obuzdamo i donekle smo ih obuzdali", zaključio je Puhovac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ned Puhovac

Cijene

marže

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић у Ирвингу

Republika Srpska

Cvijanović: Zadovoljstvo posjetiti Srbe i našu crkvu u Irvingu

47 min

0
Конференција Владе Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske odlučila: Skoro 70 miliona za povećanje plata

53 min

3
Додик: Српска има најниже акцизе и само она може о њима одлучивати

Republika Srpska

Dodik: Srpska ima najniže akcize i samo ona može o njima odlučivati

1 h

8
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

NSRS u ponedjeljak o platama: Ko bi mogao dobiti povećanje

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

Dekan Filozofskog fakulteta na saslušanju povodom smrti studentkinje

17

08

Radnici "Nove Ljubije" nastavljaju štrajk

17

03

Poslao Seki Aleksić sliku polnog organa od 22 cm, ona mu brutalno odgovorila: ''Imam mnogo veći u kući''

16

54

Ko u Srpskoj ima pravo na povrat novca za gorivo

16

45

Vlada Srpske se odrekla akciza: Evo koliko će građani dobiti povrata

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner