NSRS u ponedjeljak o platama: Ko bi mogao dobiti povećanje

27.03.2026
15:36
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za ponedjeljak, 30. marta, trideset sedmu posebnu sjednicu Parlamenta Srpske.
Sjednica će početi u 12 sati, a na dnevnom redu trebalo bi da se nađe osam tačaka, a sve se tiču izmjena i dopuna Zakona o platama.
Tako će poslanici raspravljati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, kao i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.
Takođe, na Dnevnom redu bi trebalo da budu i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske.
Osim toga, NSRS bi trebalo da razmatra i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave.
Osma tačka trebalo bi da bude Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske.
O svih osam tačaka poslanici će raspravljati po hitnom postupku.
Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da bi budžetskim korisnicima plata trebalo da bude povećana za pet odsto, te da Vlada u te svrhe izdvaja 68.350.000 KM.
"Sve što Vlada može trenutno da uradi, učinićemo. Možda pojedinačan iznos od 60 ili 70 KM nije puno, ali ukupan iznos za Vladu je 68.350.000 KM mjesečno i to nije malo", rekao je Minić nakon sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u Srpskoj.
Minić je napomenuo da je to prvo povećanje u ovoj godini, te da će razgovori o ovoj temi biti nastavljeni, kao i da nije saglasan sa Sindikatom da to neće imati efekta.
Predstavnici sindikata su saopštili da nisu zadovoljni povećanjem plata od pet odsto već da traže da to bude 10 odsto.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Saveza sindikata, Sindikata uprave, Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi, Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, Sindikata pravosuđa, Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, Sindikata radnika MUP-a, Strukovnog sindikata doktora medicine, Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara.
