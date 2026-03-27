Minić sa ambasadorom Francuske: Jačati unutrašnji dijalog u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Republike Francuske Fransoom Delmasom.

Tokom sastanka, Minić iskazao je nedvosmislenu podršku procesu evropskih integracija, naglašavajući, istovremeno, da se aktuelni zastoj ovog procesa u dobroj mjeri može pripisati nedovoljnom stepenu unutrašnjeg dijaloga unutar BiH.

Minić je naglasio da najveći dio inostranih investitora u Republici Srpskoj dolazi upravo iz zemalja Evropske unije, privučenih povoljnim poslovnim ambijentom, ali i istakao da je potrebno dodatno raditi na privlačenju investitora i iz Francuske, kao jedne od najjačih evropskih ekonomija.

S druge strane, ambasador Delmas najavio je da u BiH uskoro počinje sa radom Francuska agencija za razvoj (AFD), sa brojnim programima usmjerenim na pomoć raznim sektorima, a sa posebnom pažnjom za oblast vodnih resursa i podršku poljoprivredi.

Premijer je pozdravio najavu dolaska francuske razvojne agencije, ističući da će Vlada Republike Srpske biti pouzdan partner u razvoju njihovih programa.