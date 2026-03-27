Dodik: Politika aktuelnog rukovodstva Srpske pobijediće na opštim izborima

Izvor:
SRNA
27.03.2026
08:38
Politika aktuelnog rukovodstva Republike Srpske pobijediće na opštim izborima u BiH zakazanim za oktobar, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik za RIA Novosti.
"Pripremamo se za nove izbore na jesen, na kojima ćemo ponovo pobijediti. Uspjeli su da smijene Milorada Dodika sa predsjedničke funkcije, ali ono što sada osjećam, šetajući Republikom Srpskom i sastajući se sa narodom, jeste da se osjećam više kao predsjednik nego što sam ikada bio", rekao je Dodik.
Dodik je napomenuo da je Republika Srpska danas, institucionalno, potpuno stabilna.
Osvrnuvši se na zapadne sankcije protiv Rusije, Dodik je rekao da su štetnije za one koji su ih uveli nego za samu Rusiju.
Prema njegovim riječima, ruski narod i predsjednik Vladimir Putin pokazali su se kao "tvrd orah" za Zapad koji je mislio da može lako da smjenjuje predsjednike, uništavaju države.
"Onda su naišli na `tvrd orah` koji se zove Ruska Federacija, ruski narod i Vladimir Putin", rekao je Dodik.
