Dodik poželio SNS-u i Vučiću uspjeh na izborima

Autor:ATV
26.03.2026
21:48
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poželio je večeras uspjeh Srpskoj naprednoj stranci i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na lokalnim izborima u 10 opština i gradova u Srbiji, ističući da želi da glasanje u nedjelju, 29. marta bude praznik demokratije.
"U nedjelju građani Bora, Smederevske Palanke, Bajine Bašte, Kule, Lučana, Aranđelovca, Kladova, Sevojna, Knjaževca i Majdanpeka biraju odbornike za gradske i opštinske skupštine. Želim da to bude praznik demokratije", poručio je Dodik u pisanoj izjavi za Tanjug.
Dodik je naglasio da svom prijatelju Aleksandru Vučiću i njegovoj stranci želi uspjeh koji će omogućiti dalji razvoj, kako ovih sredina, tako i cijele Srbije.
