Dodik: Bećirović politički "veniš" koji ne skida istorijske i političke fleke

Denisa Bećirovića sam ostavio za posebnu izjavu jer je on posebno komična figura u cirkuskoj predstavi koju su izvodili u Americi, poručio je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

"On je hodajuća zabluda. Protiv svega, ni za šta 'za'. Pola čovjek, pola otvoreno pismo, kako ga definišu sami Bošnjaci", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik naglašava da Bećirović ne predstavlja BiH jer ne predstavlja ni većinski bošnjački korpus.

"On je samo perač biografija u pokušaju. Politički "veniš", koji ne skida istorijske i političke fleke. A, upravo to je pokušao da uradi sa Hagadom", ističe Dodik.

Dodik dodae da je rezultat tragičan, kao uostalom i sve čega se dohvatio.

"Ali, uspio je u jednom: raspršio je sve laži i podvale na kojima se Sarajevo uljuljkivalo 30 godina. Obmane čaršije više nigdje ne prolaze, niko više ne želi ni da ih sluša. Džaba piše pisma, niko ih više ne čita", poručuje Dodik.