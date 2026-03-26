Minić: Duel sa Stanivukovićem na dnu liste mojih prioriteta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da mu je na dnu liste prioriteta televizijski duel sa gradonačelnikom Banjaluke Drškom Stanivukovićem.

"Da sam bježao od razgovora pred kamerama ne bih do sada dva, tri puta sa njim izlazio na konferenciju za novinare", naveo je Minić.

On je dodao kako ga u momentu dok je razgovarao sa žrtvama strašnog zločina u Sijekovcu, majkom koja je izgubila tri sina, saradnici obavještavaju da ga gradonačelnik Banjaluke ponovo po mrežama proziva za duel.

"Nevjerovatna je upornost Stanivukovića za svjetlima pozornice i dobiće ih kad za to dođe vrijeme. Na listi mojih prioriteta to je na dnu", napisao je Minić na Iksu