Minić o nastupu Bećirovića: Samo urušavaju BiH u koju se “kunu”

ATV

25.03.2026

14:00

Саво Минић
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković samo urušavaju BiH u koju se “kunu” pričajući pogrdno o Srbima po svijetu.

"Tako samo rasturaju, razbijaju, uništavaju sve ono u šta se kunu, a to je BiH”, izjavio je Minić novinarima u Gradišci, komentarišući to što Bećirović i Konaković u Vašingtonu, bez znanja Zemaljskog muzeja, pričaju da su Sarajevsku hagadu muslimani spasili od “velikosrpske agresije” i nacista.

Minić je ocijenio da njihova priča ničemu ne doprinosi već da urušava državnu zajednicu BiH, kao i da je to njihova reakcija uslijedila nakon uspješne posjete Vašingtonu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

On je dodao da nikada nikoga nije uvrijedio bilo koju funkciju da je obavljao te da ne treba očekivati sa sarađuje sa nekim ko srpski narod naziva pogrdnim imenom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

