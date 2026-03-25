Minić o nastupu Bećirovića: Samo urušavaju BiH u koju se “kunu”

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković samo urušavaju BiH u koju se “kunu” pričajući pogrdno o Srbima po svijetu.

"Tako samo rasturaju, razbijaju, uništavaju sve ono u šta se kunu, a to je BiH”, izjavio je Minić novinarima u Gradišci, komentarišući to što Bećirović i Konaković u Vašingtonu, bez znanja Zemaljskog muzeja, pričaju da su Sarajevsku hagadu muslimani spasili od “velikosrpske agresije” i nacista.

BiH Bećirović opet ima svoju istoriju: "Sarajevsku hagadu spasili muslimani od nacista i velikosrpske agresije"

Minić je ocijenio da njihova priča ničemu ne doprinosi već da urušava državnu zajednicu BiH, kao i da je to njihova reakcija uslijedila nakon uspješne posjete Vašingtonu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

BiH Žestok udar na promociju Sarajevske hagade: To je ritual, ne dolazite!

On je dodao da nikada nikoga nije uvrijedio bilo koju funkciju da je obavljao te da ne treba očekivati sa sarađuje sa nekim ko srpski narod naziva pogrdnim imenom.