U Trebinju je počela svečanost povodom otvaranja Samita energetike, gdje će se u naredna tri dana oko 700 stručnjaka za energetiku, investitora, direktora elektroprivreda iz regiona razmotriti najvažnija pitanja iz te oblasti.

Svečnosti prisustvuju zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, gradonačelnik Trebinje Mirko Ćurić i ostali brojni gosti iz Srpske i regiona.

Trodnevnom Samit "SET - Trebinje 2026" održava se pod sloganom "Vještačka inteligencija pokreće i kreira energetsku budućnost regiona".

Na sedmom Samitu biće razgovarano o najaktuelnijim temama iz oblasti energetike Balkana i šire, kao što su energetska tranzicija, trgovanja električnom energijom i investicijama u energetici, ali i o novim temama, poput nuklearene energije kao buduće zamjenske energije za fosilna goriva i o primjeni vještačke inteligencije u energetici.

Biće održano sedam panel-diskusija na kojima će biti riječi o temama poput ulaganja u energetiku, trgovanju strujom, osnivanju berze električne energiji u BiH, kao i o novim tehnologijama u energetici, sa posebnim akcentom na primjenu vještačke inteligencije i digitalizaciju elektroenergetskog sistema.

Takođe, biće riječi o tržištu električne energije, berzanskom povezivanju i PPA modelima, zatim uticaju CBAM mehanizma na energetski sektor u BiH i regionu, kao i o modernizaciji mreže, pametnim sistemima, geotermalnoj i nuklearnoj energiji kao segmentima budućeg energetskog miksa.

Organizatori su najavili da će prvog dana, nakon otvaranja Samita, biti održana plenarna sesija "Primjena vještačke inteligencije u energetici: prediktivna analiza, balansiranje sistema, digitalizacija i optimizacija energetskog sistema", a potom i panel-diskusija "Energetska tranzicija zapadnog Balkana: izazovi, realnost i put do 2030/2050".

Kako su najavili, drugog dana skupa na programu je panel-diskusija o temi "Tržište 360 stepeni: berza, market kapling, OIE, skladištenje električne energije, PPA ugovori i CBAM".

Uslijediće panel-diskusije o temama "Istraživanje i eksploatacija geotermalne energije - potencijali, mogućnosti korištenja i isplativost primjene" i "Uticaj EU CBAM mehanizma na energetski sektor u BiH i regionu - izazovi, prilike i strategije prilagođavanja".

Na programu trećeg dana Samita planirana je panel-diskusija o temi "Investicije u OIE 2026: Rekordni zahtjevi, izazovi priključenja novih objekata na elektroenergetsku mrežu".

Predviđene su i panel-diskusije o temama "Modernizacija i automatizacija elektroenergetske mreže: budući trendovi razvoja" i "Nuklearna energija: temelj energetske budućnosti?".

Ovogodišnji Samit energetike u Trebinju realizuje se uz podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva, "Elektroprivrede Republike Srpske", grada Trebinja i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Generalni sponzor skupa je kompanija "ELNOS grupa", a medijski pokrovitelj Novinska agencija Republike Srpske - SRNA.

Samit se održava u Kulturnom centru Trebinje.